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Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение

Общество
30 августа, 15:52 дата обновления: 30 августа, 16:13 UTC+3
По словам премьера, все решения о возвращении к полной индексации пенсий на уровень инфляции с 2017 года будут выполнены, деньги на это предусмотрены
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает доиндексацию пенсий в форме единовременной выплаты по 5 тысяч рублей справедливым решением.

"Когда говорят, что это как-то не очень правильно и не очень справедливо, я думаю, что это абсолютно справедливо", - заявил он на встрече с пенсионерами.

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Премьер отметил, что в отличие от традиционной индексации, выплату 5 тысяч рублей получать все пенсионеры, в том числе, работающие.

"Что такое пять тысяч рублей? Это та сумма средняя, которую получил бы человек при второй индексации, - заявил премьер. - Она именно средняя, кто-то мог получить чуть больше, но у нас есть категория пенсионеров, у которых не очень высокие пенсии, они получили бы меньше пяти тысяч.

"Индексация вообще не бывает огромной, мы понимаем это, - заявил премьер. - Но все-таки, на мой взгляд лучше когда в этих условиях такая единократная выплата, на которую что- то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем это размазано тонким слоем и вообще не чувствуется никак".

По словам Медведева, все решения о возвращении к полной индексации пенсий на уровень инфляции с 2017 года будут выполнены, деньги на это предусмотрены.

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"Никаких сомнений нет. Все решения о том что индексация будет осуществляться по общим правилами, приняты. Деньги на следующий год зарезервированы", - сказал Медведев.

"Помимо 200 млрд рублей на единовременную выплату на индексацию запланировано еще около 260 млрд рублей, индексация будет осуществляться в полном объеме в соответствии с накопленной инфляцией за 2016 год", - уточнил он.

Премьер также отметил, что никаких специальных заявлений на выплаты пенсионерам подавать не нужно. "Никаких специальных заявлений на выплату подавать не надо", - заявил он на встрече с пенсионерами.

Глава правительства отметил, что все 43 млн пенсионеров получат эти выплаты автоматически. На это будет направлено более 200 млрд рублей. "Мне пришлось принять в этом смысле волевое решение, но поручение Минфину дано, деньги предусмотрены", - заявил Медведев.

Пенсионные дебаты

Дебаты по доиндексации пенсий в кабмине были очень серьезными, некоторые министры были против, отметил Медведев.

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"В правительстве по этому поводу были очень серьезные дебаты и очень нелегкие дебаты, - заявил он. - Скажем прямо, далеко не все мои коллеги- министры поддерживали идею принять решение о дополнительных выплатах".

Премьер отметил, что противники этого решения ссылались на сложную ситуацию в экономике. "Но я понимаю, насколько эти дополнительные выплаты важны для всех людей, пенсионеров, для тех, кто получает эти деньги, - подчеркнул премьер. - Поэтому я принял решение, что вторая часть выплат - она будет. В несколько ином формате, но будет. И это по сути единовременная индексационная выплата.

Рост пенсии

По словам Медведева, пенсии в России за последние 15 лет выросли в 15 раз.

"За последние 15 лет, это относительно короткий срок, мы с вами это понимаем, пенсия в нашей стране выросла в 15 раз. Это легко забывается. Кажется, что так было и 10 лет назад, и 15 лет. Не так было! Было гораздо сложнее",- сказал премьер-министр.

По его словам, есть еще маленькие пенсии и надо заниматься совершенствованием пенсионного законодательства.

Как отметил глава правительства, число пенсионеров в мире увеличивается. "Это означает, что люди живут дольше. Еще совсем недавно, когда мы начинали работать по улучшению ситуации в здравоохранении, средняя продолжительность жизни у мужчин из-за вредных привычек всегда ниже, она была всего 59 лет в нашей стране. Это очень прискорбная цифра, притом что женщины жили гораздо дольше",- сказал глава правительства.

По его словам, за счет развития медицины и социальной сферы удалось увеличить продолжительность жизни для мужчин, а средняя продолжительность жизни для женщин достигла 77 лет. "То есть мы потихонечку придвигаемся к уровню продолжительности жизни такому, который существует в развитых в экономическом смысле странах",- сказал он.

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