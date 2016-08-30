Минтруд в октябре внесет в кабмин предложение о праве НКО оказывать социальные услуги

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Минтруд в октябре внесет в правительство РФ предложение по предоставлению некоммерческим организациям (НКО) права оказывать социальные услуги, начиная с 2017 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с пенсионерами.

"Сейчас действительно готовится решение в развитие и закона, и указов президента по этому поводу. Эти решения ... будут внесены в правительство в октябре. И мы сделаем все, чтобы с 1 января 2017 года все эти решения уже заработали на уровне конкретных некоммерческих организаций социальной направленности", - сказал Медведев.