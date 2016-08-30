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Индийская девочка 11 лет отправилась в заплыв на 570 км по реке Ганг

Общество
30 августа, 16:55 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Преодоление запланированного маршрута Канпур - Варанаси по расчетам ребенка займет 10 дней, в каждый из которых она намерена проплывать не менее 60 км
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Юная пловчиха из города Канпур, 11-летняя Шраддха Шукла, вдохновленная олимпийскими подвигами индийских спортсменов, решила побить национальный рекорд и отправилась в заплыв длиной 570 км по реке Ганг.

Преодоление запланированного маршрута Канпур - Варанаси по расчетам очень решительной и патриотически настроенной девочки займет 10 дней, в каждый из которых она намерена проплывать не менее 60 км. Это эквивалентно 13 олимпийским марафонам, даже с учетом предусмотренных перерывов на суше через каждые 4-5 часов.

Перед стартом Шраддха заявила, что вовсе не переживает и очень надеется на то, что сможет этой необычной акцией не только популяризировать плавание как вид спорта в своей стране, но и привлечь внимание общественности к бедственному экологическому состоянию Ганга.

Девочку в ее нелегком пути сопровождают отец-тренер, врач и четверо водолазов. Специальное снаряжение требуется им для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в мутных водах священной реки, кроме того, они будут нести рядом с девочкой стальную защитную сетку, которая не позволит напасть на нее гангским крокодилам. Также для того, чтобы избежать встреч с опасными рептилиями, Шраддха будет погружаться в воду только в светлое время суток - с 5 утра до 19:30 вечера.

Как утверждает сама претендентка на национальный рекорд, после этой миссии она намерена вплавь пересечь Ла- Манш, ставший визитной карточкой всех выдающихся пловцов мира, а затем представить свою страну на очередной Олимпиаде.

Любовь к плаванию Шраддхе привил ее дедушка, Мунну Шукла, профессиональный водолаз, который научил держаться на воде свою единственную внучку в двухлетнем возрасте. Сейчас ее одноклассники называют Шраддху русалкой и нередко просят подсказать, как правильно вести себя в воде - непривычной среде для индийцев, подавляющее большинство из которых не умеет плавать.

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