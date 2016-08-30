МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на ухудшение погоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

"Ограничений по метеоусловиям на прилет и вылет нет. На данный момент видимость в районе аэродрома составляет порядка 4 тыс. м. Также в аэропорту Домодедово совершили посадку два самолета, направлявшиеся в другие воздушные гавани московского авиационного узла", - сказали в пресс-службе Домодедова.

"Воздушные судна летают по расписанию, задержек из-за погодных условий нет", - отметили в пресс-службе Шереметьева.

"Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия", - сказали в пресс-службе Внукова.

В Москве продолжается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах с градом, при грозе отмечается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.