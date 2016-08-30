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Клименко поддерживает призыв Васильевой к родителям блокировать детям доступ в интернет

Общество
30 августа, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ранее с таким заявление министр выступила на Общероссийском родительском собрании
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко разделяет мнение главы Минобрнауки Ольги Васильевой о том, что родителям необходимо ограничивать своим детям доступ в интернет с помощью специализированного программного обеспечения, чтобы школьники не отвлекались от учебы.

Ранее с таким заявление министр выступила на Общероссийском родительском собрании.

"Мне кажется, что здесь министр образования права, регламент в доме должен быть. У каждого из нас в доме есть какие-то ритуалы: мы не смотрим телевизор в ванне и, допустим, не читаем газет в коридоре. То есть у каждого есть такие ритуалы. Совет родителям: на рынке есть достаточное большое решение для стационарных компьютеров - это родительский контроль", - сказал Клименко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Выступая сегодня на Общероссийском родительском собрании, Васильева также призвала школы заменять часть занятий на компьютере "активной деятельностью, спортом, музыкой", чтобы отвлекать школьника "от постоянного желания сидеть все время в сети".

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