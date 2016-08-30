Учебное место школьника дома стоит почти 40 тыс. рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стоимость учебного места для школьника дома в среднем по России составляет почти 40 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании компании GfK.

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"В среднем по России стоимость оборудованного новыми устройствами и канцтоварами учебного места дома составляет порядка 39 600 рублей", - отмечается в исследовании. Дороже всего "домашний офис" обойдется в Дальневосточном (43,5 тыс.), Южном (40,6 тыс.) и Сибирском федеральных округах (40,4 тыс.). Дешевле всего - Центральном федеральном округе (38,4 тыс.), Москве (38,9 тыс.) и Уральском федеральном округе (39 тыс).

При этом больше половины этого бюджета "съест" ноутбук, оснащенный лицензионным ПО и антивирусом (57%). В целом, "умная часть" домашнего офиса - ноутбук с ПО, принтер и оборудование для интернета - в этом году обойдется в среднем по России в 35,1 тыс. рублей. До кризиса, в июле 2014 года, этот набор стоил 25,3 тыс. рублей, сейчас он вырос в цене на 39%.

"Что касается канцтоваров, то оказалось, что это совсем не малая статья расходов: на них в среднем по России пришлось потратить порядка 4,4 тыс. рублей. Стоит отметить, что эта сумма составляет почти половину недельного заработка среднего россиянина, и это практически все ежемесячные свободные средства, которые остаются у россиянина после покупки товаров повседневного спроса и обязательных платежей за услуги", - говорится в исследовании.

Наличие смартфона повышает мобильность и расширяет возможности по доступу к интернет и мобильному контенту, в том числе и образовательному. Если учащийся стремится к мобильности, то дополнение в виде смартфона увеличит стоимость "домашнего офиса" в среднем еще на 12 тыс. рублей соответственно. Выше всего средняя цена на смартфоны - в Москве (в среднем цена за смартфон здесь составляет 15,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (13,6 тыс. рублей).

Исследование основано на данных аудита розничной торговли по состоянию на август 2016 года. Компания GfK основана в 1934 году. Штаб-квартира находится в Нюрнберге, общее число сотрудников составляет 13 тыс. Компания специализируется на исследованиях потребительского рынка. Представительства находятся в 100 городах мира. Российскому отделению, в котором работает 400 человек, в этом году исполнилось 25 лет.