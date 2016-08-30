Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пользователи социальный сетей сообщают о граде, выпавшем в Москве, а также в некоторых городах Подмосковья и в областях Центральной России.

В частности, очевидцы выкладывают видео и фотографии крупных градин, выпавших в Новой Москве - размер некоторых льдинок сопоставим с размером среднего куриного яйца. Градины величиной с крупный горох и вишню зафиксированы в подмосковных Электростали и Звенигороде, град также отмечался и на севере "старой" Москвы. Сообщается о сильном граде и в Калужской области.

Как уточнили в Гидрометцентре РФ, погодные условия, сложившиеся в Центральной России, способствуют выпадению града в некоторых районах. Атмосферный фронт, который проходит сегодня Центральный федеральный округ с дождями, грозами, порывистым ветром, принесет похолодание.

"31 августа в зоне фронта, который уйдет на восток, будут продолжаться кратковременные дожди местами сильные (в отдельных районах Орловской и Владимирской областей), в отдельных районах ветер будет достигать 12-17 м/с", - отметил представитель метеослужбы. Преобладающая температура воздуха ночью составит 6-13, на юго-востоке округа - 12-17 градусов, днем будет от 14 до 21 тепла.

Первого сентября в области повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков, 2 сентября местами пройдет небольшой дождь. Преобладающая температура воздуха ночью 3-10, на севере округа местами заморозки до минус одного градуса, днем воздух прогреется до 16-23 выше ноля.