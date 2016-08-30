Правительство продолжит финансирование программы строительства школ в регионах

Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атакМеждународная панорама 30 августа, 19:29
Березуцкий: сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себеСпорт 30 августа, 19:22
Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой ТурцииСпорт 30 августа, 19:10
В Швейцарии найдены обломки военного самолетаПроисшествия 30 августа, 19:03
Жеребец Рамзана Кадырова выиграл скачки на приз президента ТатарстанаСпорт 30 августа, 19:01
Василий Березуцкий будет капитаном сборной РоссииСпорт 30 августа, 19:00
Северные конвои обеспечили 23% поставок по программе ленд-лиза в СССРНовости Архангельской области 30 августа, 18:59
В японской Вакаяме вооруженный преступник дважды скрылся от полицииПроисшествия 30 августа, 18:57
ФАС согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск"Экономика и бизнес 30 августа, 18:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Правительство продолжит финансирование программы строительства школ во всех регионах России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым.
Глава администрации отчитался, что власти региона закончили программу модернизации школ. "Мы привели все школы в состояние, которого требует целевая программа правительства", - сказал Королев на встрече с Медведевым.
"Мы планируем такие программы, реализации идеи строительства новых школ и модернизацию существующих школ, по всем территориям нашей страны, естественно, на принципах софинансирования. Школа - региональный объект, но, тем не менее, федеральное финансирование будет", - сказал Медведев, добавив, что подобные программы будут рассчитаны на ближайшие несколько лет.
По словам Королева, при поддержке правительства необходимо построить 16 школ. "Думаю, что при поддержке правительства, которая уже утверждена и принята, мы с этим успешно справимся", - сказал он.
По его словам, регион полностью закончил программу по очередности в детские сады за 2016 год. "Мы получили один миллиард рублей от правительства, и один миллиард свой. У нас очередности для детей от 3 до 7 лет нет", - добавил Королев.