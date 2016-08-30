Правительство продолжит финансирование программы строительства школ в регионах

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Правительство продолжит финансирование программы строительства школ во всех регионах России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым.

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Глава администрации отчитался, что власти региона закончили программу модернизации школ. "Мы привели все школы в состояние, которого требует целевая программа правительства", - сказал Королев на встрече с Медведевым.

"Мы планируем такие программы, реализации идеи строительства новых школ и модернизацию существующих школ, по всем территориям нашей страны, естественно, на принципах софинансирования. Школа - региональный объект, но, тем не менее, федеральное финансирование будет", - сказал Медведев, добавив, что подобные программы будут рассчитаны на ближайшие несколько лет.

По словам Королева, при поддержке правительства необходимо построить 16 школ. "Думаю, что при поддержке правительства, которая уже утверждена и принята, мы с этим успешно справимся", - сказал он.

По его словам, регион полностью закончил программу по очередности в детские сады за 2016 год. "Мы получили один миллиард рублей от правительства, и один миллиард свой. У нас очередности для детей от 3 до 7 лет нет", - добавил Королев.