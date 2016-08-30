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В Москве открылась выставка победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Общество
30 августа, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В экспозиции, разместившейся в Музее Москвы, представлено более 200 работ молодых фотографов из 13 стран
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выставка работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания на востоке Украины в августе 2014 года, открылась во вторник в российской столице.

В экспозиции, разместившейся в Музее Москвы, представлено более 200 работ молодых фотографов из России, Китая, Венгрии, Литвы, Испании, Италии, Египта, Бангладеш, Индии, Палестины, Сирии, Словакии и Словении. Обладателем Гран-при стал Данило Гарсиа Ди Мео (Италия) за серию "Летиция, история невидимой жизни". Кроме того, призами конкурса отмечены более 30 журналистов.

Так, победителями в номинации "Главные новости" стали фотожурналисты Аммар Абдулла (Сирия) с фотографией "Бегущие от смерти" и Балаш Бели (Венгрия) с фотосерией "Балканский маршрут". В категории "Краски мира. Гармония жизни" отмечены Елена Аносова (Россия) и Федор Телков (Россия) - они представили на суд жюри свою фотоработу "Медвежий угол" и серию "Старообрядцы" соответственно. Россияне победили и в номинации "Спорт" - лучшими были признаны фотография Алексея Мальгавко "Чемпионат мира по водным видам спорта-2015. Прыжки в воду" и серия Алексея Филиппова "Противостояние".

В номинации "Моя страна" жюри выбрало среди других снимков фотоработу Елены Черноморцевой "История, которую хранит вода" и серию Дмитрия Ткачука "Белое безмолвие".

Трамплин для молодых журналистов

Как отметил на торжественной церемонии открытия выставки генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, это единственный международный фотоконкурс в России, который "давал бы такой трамплин молодым журналистам". "Уверен, что сегодняшние победители и призеры завтра станут звездами", - сказал он.

Киселев подчеркнул, что "на выставке представлены фото в разных номинациях, но важно, что на каждой фотографии сквозят эмоции". "В этом информационном шуме каждая фотография призывает остановиться и подумать, прочувствовать, что происходит в мире", - сказал Киселев, обратив внимания на фотографии, рассказывающие о ситуации на Донбассе, в Сирии.

Список финалистов конкурса в этом году был сформирован 19 мая. В шорт-лист вошли 38 фотожурналистов из 13 стран, а в общей сложности в адрес организаторов поступило порядка 6 тысяч работ из 71 страны. В жюри конкурса, которое возглавляет эксперт и заместитель директора фотослужбы агентства Associated Press Денис Пэкуин, входят ведущие представители российского и мирового фотосообщества.

В этом году было принято решение расширить число номинаций. Помимо традиционных - "Главные новости" и "Спорт" - появились категории "Моя страна", "Краски мира. Гармония жизни", "Портрет. Герой наши времени". Выставка продлится до 11 сентября.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 на Украине в ходе освещения вооруженного конфликта на востоке страны.

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