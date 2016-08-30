Минсорт: фестиваль ГТО во Владимире воспитал юных пропагандистов здорового образа жизни

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Второй летний фестиваль Всероссийского физкультурно- оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) помог воспитать юных пропагандистов здорового образа жизни. Такое мнение ТАСС высказала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

В фестивале приняли участие более 660 школьников из 69 регионов. Участники состязались в следующих испытаниях комплекса ГТО: бег, метание мяча, плавание, прыжки в длину, стрельба, наклоны туловища, силовая гимнастика.

"Фестиваль прошел по-молодежному, в спортивном русле. Жаль, что немного подвела погода - во Владимире был сильный дождь и град. Но все равно мы провели это отличное мероприятие, которое поможет сделать из ребят юных пропагандистов здорового образа жизни. Было красиво и приятно, когда жители города на закрытии фестиваля сделали флаер-шоу, символизирующее переход от значка ГТО к олимпийской медали", - сказала Томилова.

Заместитель директора Департамента развития физической культуры и массового спорта Виктор Бабкин отметил, что "изюминкой" фестиваля стала внедренная 100-балльная система оценки физической готовности участников. "Вчера побеседовали с представителями всех команд, все абсолютно довольны, никаких замечаний не было, плюс в этом году фестиваль был украшен внедрением системы подсчета очков (100-балльная система), по которой определили уровень развития каждого ребенка. По этим показателям мы выделили самого гармоничного мальчика и самую гармоничную девочку, это лидеры ГТО по шести физическим качествам. Подсчитав общую сумму очков, мы выделили самый сильный субъект, которым в этом году стала Белгородская область, второе место заняла Калужская область, третье - Ханты-Мансийский автономный округ", - сказал Бабкин.

"Мы показали подрастающему поколению, что такое ГТО. Дни проведения фестиваля пролетели очень быстро, весело и эмоционально. Все пять дней фестиваля дети занимались не только спортом, но и участвовали в творческих конкурсах - они делали свою собственную газету, снимали фильмы, ходили в походы. Дети много контактировали с послами ГТО, известными спортсменами - легкоатлетом Богданом Пищальниковым и тяжелоатлетом Павлом Кузнецовым", - добавил он.