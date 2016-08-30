В Москве установят памятник Михаилу Калашникову

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увековечении памяти Героя России, дважды Героя Социалистического труда Михаила Калашникова.
Как отмечается в документе, опубликованном на сайте столичной мэрии, памятник конструктору стрелкового оружия будет установлен до конца 2018 года "на территории Оружейного сквера на пересечении Садовой-Каретной и Краснопролетарской улиц".
Монумент предполагается установить за счет Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" (РВИО). Все расходы на проектирование, изготовление, установку и благоустройство территории, прилегающей к монументу, возьмет на себя РВИО.
Советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, создатель всемирно известного автомата Калашникова Михаил Тимофеевич Калашников скончался 23 декабря 2013 года.