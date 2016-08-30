Патриарх Кирилл совершит перенесение мощей Макария Невского в Горно-Алтайск

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит 31 августа Горно-Алтайск, куда будут перенесены из Троице-Сергиевой лавры мощи святителя Макария Невского, просветителя алтайцев. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха.

"В прошлом году после посещения Алтая к патриарху обратилась местная епархия с просьбой о том, чтобы мощи были перенесены в Горно-Алтайск, и теперь патриарх лично доставит эту святыню из Москвы на Алтай", - заявил пресс- секретарь патриарха священник Александр Волков.

Предстоятель Русской православной церкви также совершит закладку нового Кафедрального собора в честь Всемилостивого Спаса Горно-Алтайской епархии, где впоследствии будут находиться мощи святителя Макария, рассказали в пресс- службе, отметив, что до окончания строительства собора мощи святого будут находиться в храме преподобного Макария Алтайского (Глухарева).

Святитель Макарий (Невский), митрополит Московский и Коломенский, носивший пожизненный титул "митрополит Алтайский", провел большую часть жизни в Горном Алтае, знал и любил алтайский народ, его культуру и язык. Он составил и напечатал первый алтайский букварь и первые православные книги на алтайском языке.