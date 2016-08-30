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В Молдавии установили памятный знак советским воинам, освобождавшим республику от фашизма

Общество
30 августа, 18:41 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Церемония открытия прошла на возвышенности за селом Каракуй Хынчештского района. Советская армия в августе 1944 года проводила в этом районе одну из самых успешных за всю войну операций
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КИШИНЕВ, 30 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавские поисковики установили трехметровый металлический крест в память о советских солдатах, погибших в ходе освобождения республики от фашизма. Церемония открытия прошла на возвышенности за селом Каракуй Хынчештского района.

Как рассказал руководитель "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович, на картах советского командования это место отмечалось как "высота 236.0". Именно здесь, на узком участке фронта, пыталась прорваться более чем 100-тысячная группировка немецких войск, окруженная войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов. На их пути встали воины 223-й, 188-й и 52-й стрелковых дивизий.

"За два дня боев за высоту свои жизни отдали 250 красноармейцев. Подвиг одного из них, старшего лейтенанта Ивана Шабанова, был увековечен на гранитной плите у подножия креста. В этом бою он храбро сражался и был посмертно удостоен звания Героя Советского союза", - рассказал Петрович.

По его словам, в этом году поисковики обнаружили в этом районе останки 34 советских воинов. "В настоящее время ведется работа по восстановлению воинского мемориала в населенном пункте, после чего погибшие герои будут торжественно перезахоронены со всеми воинскими почестями", - отметил Петрович.

Советская армия в августе 1944 года проводила в этом районе одну из самых успешных за всю войну операций, в ходе которой была разгромлена более чем полумиллионная группировка немецко-румынских войск и начато освобождение Балкан. "Русский историко-патриотический клуб" работает над увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны совместно с организацией "Август". Они проводят поисковые экспедиции по всей Молдавии, восстанавливают памятные объекты, разыскивают останки пропавших без вести солдат. Поисковики стараются идентифицировать всех найденных воинов, а также узнать как можно больше об их судьбе.

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