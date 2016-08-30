Водянова стала 11 самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Наталья Водянова заняла 11 место в рейтинге самых высокооплачиваемых супермоделей в мире, составленном работниками журнала Forbes.
В прошлом году россиянка занимала пятую строчку рейтинга. Как отмечают сотрудники издания, за год ее доход сократился с $7 млн до $5,5 млн. Одиннадцатое место с 34-летней Водяновой в этом году разделила 32-летняя Лара Стоун, чей доход также составил $5,5 млн.
На первом месте оказалась 36-летняя бразильянка Жизель Бундхен с доходом в $30,5 млн, которая вновь возглавила рейтинг высокооплачиваемых моделей мира. При этом заработок Бундхен за год снизился на $13,5 млн. Ее основными источниками дохода остаются рекламные контракты с Chanel, Carolina Herrera и Pantene и рекламные кампании обуви Arezzo и телеканала SkyTV в Бразилии.
На втором месте рейтинга находится еще одна модель из Бразилии 35-летняя Адриана Лима с доходом в $10,5 млн. Третье - четвертое место в рейтинге поделили 20-летняя Кендалл Дженнер и 24-летняя Карли Клосс с годовым доходом в $10 млн у каждой.
На четвертой - пятой строчке рейтинга оказались его новички - 21-летняя Джиджи Хадид и 29-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли, доход каждой из которых издание Forbes оценило в $9 млн.
Всего, по данным издания, 20 самых высокооплачиваемых моделей мира заработали с июня 2015 г. по июнь 2016 г. $154 млн (годом ранее этот показатель составлял $147 млн).