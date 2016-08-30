Объявлены направления тем выпускных сочинений 2016 года

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель Совета по вопросам проведения итогового сочинения в школах Наталья Солженицына объявила во вторник пять направлений тем выпускных итоговых сочинений.
"Ими стали "Разум и чувства", "Честь и бесчестие", "Победа и поражение", "Опыт и ошибки", "Дружба и вражда", - сказала в интервью телеканалу "Россия 24" Солженицына.
Она добавила, что написание работы предполагает сопоставление контрастных понятий на примере огромного многообразия произведений. "Такое сопоставление сподвигает ученика сделать собственный выбор, проявить свою позицию и аргументировать", - подчеркнула председатель Совета.
Выпускное сочинение вернулось в школы в 2014 году. Старшеклассники пишут работу в первую среду декабря, имея возможность ее переписать в первую среду февраля и первую рабочую среду мая.
В этом году никаких принципиальных изменений в проведении этой процедуры не будет. Как и ранее, для каждого часового пояса будут разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые появятся на федеральных интернет-ресурсах за 15 минут до проведения итогового сочинения. Работа будет оцениваться как "зачет - незачет".