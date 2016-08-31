Медведев проведет Совет по стратегическому развитию, где обсудят медицину и экологию

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе правительства, участники заседания обсудят целевые показатели, этапы и способы решения основных задач по направлениям "Здравоохранение" и "Экология", включая их финансовое обеспечение.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов и главы регионов.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета сформирован президиум, председателем которого является Медведев.

Проблемы здравоохранения глава кабмина обсуждал во вторник на встрече с пенсионерами в Липецке. Тогда он назвал обеспечение равного доступа к медицинской помощи одним из основных приоритетов. "Это очень сложная задача, которая остается одной из самых актуальных задач в стране", - подчеркнул Медведев. Глава правительства заметил, что около 15 тысяч населенных пунктов России остаются "оторванными от большой земли" с точки зрения доступности медицинских услуг.

Глава правительства заверил, что развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов продолжится. Он напомнил, что перед встречей уже передал на баланс Липецкой области 11 автомобилей скорой помощи, которые должны помочь улучшить доступность здравоохранения в регионе. Медведев добавил, что большую роль отводит и телемедицине. "Я вижу в этом очень большое будущее для нашей медицины", - заявил он.