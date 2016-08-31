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Мощи святого Силуана Афонского впервые в истории будут доставлены на территорию России

Общество
31 августа, 1:29 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 31, августа. /ТАСС
Мощи привезут в Брянск из Белоруссии 31 августа и выставят в Свято-Троицком Кафедральном соборе
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БРЯНСК, 31 августа. /ТАСС/. Мощи святого Силуана Афонского будут доставлены сегодня на территорию России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда Святителя Василия Великого, принесение мощей святого в Россию начнется со встречи в Брянске, а само принесение мощей станет первым их вывозом из Свято-Пантелеимонова Монастыря на горе Афон в Греции.

"Мощи святого Силуана Афонского будут впервые в истории доставлены на территорию России, когда прибудут в Брянск из Белоруссии 31 августа", - сказали в пресс-службе.

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В Брянске мощи выставят в Брянском Свято-Троицком Кафедральном соборе. Как отметили в Брянской епархии, поклониться мощам верующие смогут с 8:00 до 21:00 мск. "В эти часы в соборе будет совершаться чтение акафиста (церковных песнопений в честь святого - прим. ТАСС). Встреча святыни с молебном состоится сегодня в 16:30 мск на площади перед брянским собором. В Брянске мощи святого Силуана Афонского пробудут до 3 сентября", - уточнили там.

В этот день святыня будет отправлена в город Орел, где пробудет до 6 сентября. В фонде отметили, что мощам смогут поклониться верующие городов Елец (6-9 сентября), Тамбова (9-12 сентября), Екатеринбурга (12-15 сентября), Санкт- Петербурга (15-19 сентября). В Москве святыня будет выставлена на Афонском подворье с 19 по 20 сентября, а с 20 по 24 сентября - в Свято-Даниловом монастыре. В столице торжества в честь принесения мощей Силуана Афонского пройдут в Храме Христа Спасителя, где также состоится конференция, посвященная 1000-летию русского монашества на Афоне, откроется выставка "Русь и Афон", состоится концерт.

Мощи были вывезены 20 августа из Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, до этого момента святыня никогда не покидала монастыря. В Белоруссии несколько дней мощи были выставлены в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, откуда их перевезли в Брянск.

О Силуане Афонском

Преподобный Силуан Афонский родился в 1866 году в Тамбовской губернии. Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую Гору Афон, где и остался, поступив в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Скончался в 1938 году, оставив записки, опубликованные в 1952 году, которые многие называют "Новым Добротолюбием", проводя аналогию со сборником текстов "Добротолюбие" православных авторов IV-XV веков. В 1987 году решением Священного Синода Константинопольским Патриархатом была совершена канонизация Силуана Афонского.

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1000-летие присутствия русского монашества на Афоне
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