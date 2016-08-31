Новое судно вышло на линию по доставке грузов между Владивостоком, Магаданом и Камчаткой

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый теплоход пополнил флот Камчатского морского пароходства. "Иван Капралов", названный так в честь одного из ветеранов портового дела на Камчатке, прибыл из Владивостока и в ближайшее время приступит к грузоперевозкам по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский - Магадан, сообщила в среду пресс-служба "Петропавловск-Камчатского морского торгового порта".
"Теплоход высокого класса автоматизации, оснащенный современным оборудованием, может перевозить до 60 рефрижераторных контейнеров, а также генеральные и навалочные грузы. Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в морях Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
Камчатское морское пароходство осуществляет перевозку сухих, рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто и мото техники. В частности, пароходство является основной компанией, занятой на доставке строительных материалов в отдаленные населенные пункты полуострова. "Иван Капралов" стал пятым теплоходом, который предназначен для перевозки грузов на Камчатку.