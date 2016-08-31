В возрасте 95 лет скончался ведущий разработчик Boeing 747 Джо Саттер

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Джо Саттер, ведущий инженер группы разработчиков пассажирского самолета Boeing 747, скончался во вторник в возрасте 95 лет. Об этом объявила американская авиастроительная корпорация Boeing.

"Джо руководил командой инженеров, которые в середине 60-х годов разработали Boeing 747, они сделали международные перелеты доступными и помогли соединить мир", - заявил генеральный директор "Boeing - Гражданские самолеты" Рэй Коннер.

После выхода на пенсию в 1986 году Саттер работал в качестве консультанта компании Boeing в Сиэтле.

Широкофюзеляжный Boeing 747 - первый массовый двухпалубный авиалайнер, выпускается с 1970 года.