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В возрасте 95 лет скончался ведущий разработчик Boeing 747 Джо Саттер

Общество
31 августа, 5:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС
После выхода на пенсию в 1986 году Саттер работал в качестве консультанта компании Boeing в Сиэтле
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Джо Саттер

Джо Саттер

© AP Photo/Elaine Thompson

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Джо Саттер, ведущий инженер группы разработчиков пассажирского самолета Boeing 747, скончался во вторник в возрасте 95 лет. Об этом объявила американская авиастроительная корпорация Boeing.

"Джо руководил командой инженеров, которые в середине 60-х годов разработали Boeing 747, они сделали международные перелеты доступными и помогли соединить мир", - заявил генеральный директор "Boeing - Гражданские самолеты" Рэй Коннер.

После выхода на пенсию в 1986 году Саттер работал в качестве консультанта компании Boeing в Сиэтле.

Широкофюзеляжный Boeing 747 - первый массовый двухпалубный авиалайнер, выпускается с 1970 года.

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