Почти все предписания Роспотребнадзора российским школам выполнены

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. 99% предписаний, выданных Роспотребнадзором российским школам, выполнены, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
"К новому учебному году органами Роспотребнадзора в субъектах РФ было выдано и принято к исполнению более 20 тысяч предписаний по подготовке школ. На 30 августа 2016 г. выполнено 99% предписаний", - отметили в пресс-службе.
При этом за невыполнение предписаний в ходе подготовки к новому учебному году "специалистами надзорного ведомства составлено свыше тысячи протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила порядка 500 тыс. рублей".
Контрольные мероприятия по готовности школ органы Роспотребнадзора завершат к 1 сентября. "Оставшиеся учреждения образования будут приняты, когда завершатся все лабораторные исследования, подтверждающие безопасность пребывания в них детей", - уточнили в ведомстве.