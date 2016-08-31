На праздничный букет к 1 сентября москвичи потратят в среднем 600-700 рублей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Цветочные букеты в столичных магазинах и киосках в преддверии 1 сентября подорожают в среднем на 5-7%, цена букета составит 600-700 руб. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
"Средняя цена праздничного букета в этом году составит 600-700 руб. Дальше все зависит от возможностей и желания родителей", - отметила она.
"Тенденция такова, что сегодня собрать ребенка в школу - дело довольно затратное, и родители будут экономить, в том числе и на букетах. Многие обойдутся цветами, купленными у добрых бабушек на железнодорожных станциях, или вообще принесут цветы, выращенные на собственных дачах", - пояснила Сафронова.
По ее словам, в классическом букете должно быть от пяти до семи наименований растений - цветов и зелени, - но некоторые дети приходят на праздничную линейку "с тремя цветочками, перевязанными ленточкой, или обернутыми в целлофан".
Самыми популярными цветами в День знаний, считает Сафронова, станут розы, а также так называемые осенние цветы - астры, хризантемы и гладиолусы. "Гладиолусы почему- то очень популярны среди родителей первоклассников, но я хочу напомнить, что гладиолусы - большие цветы, они бывают величиной с самого первоклассника, и, конечно же, детям бывает трудно с такими букетами", - напомнила она.
"С розами произошло удачное импортозамещение - если раньше цветы популярных зарубежных сортов длинной 50-60 сантиметров приходилось покупать по 100 рублей за штуку, то теперь в продаже появились российские аналоги, пусть и не такие длинные, и не с таким красивым бокалом цветка, но по вполне приемлемой цене в 40-50 рублей за цветок", - подчеркнула флорист.
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в свою очередь сообщил ТАСС, что городские власти не планируют организовывать специальные цветочные ярмарки к 1 сентября.
"Ничего специализированного мы устраивать не будем, насколько мне известно, родительские комитеты либо централизованно покупают букеты в интернете, либо договариваются о скидках с флористическими магазинами", - сказал Немерюк.