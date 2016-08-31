Сбербанк отозвал иск о взыскании по кредиту умершего режиссера Юнгвальда-Хилькевича

За особые заслугиПФР 31 августа, 9:46
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолетПроисшествия 31 августа, 9:40
СМИ: ФБР допросило Ди Каприо по делу о хищениях в малайзийском фондеМеждународная панорама 31 августа, 9:33
Директор уральского лагеря, где летом погиб ребенок, уволен после проверки прокуратурыНовости Урала 31 августа, 9:32
Работа над ошибкамиПФР 31 августа, 9:30
Аргентинская пара победила на чемпионате мира по танго в категории салонное тангоКультура 31 августа, 9:25
Ученые из 14 стран смогут исследовать Арктику на трех станциях Томского госуниверситетаСибирь 31 августа, 9:16
Видеонаблюдением не оснащены 40% образовательных учреждений НовосибирскаСибирь 31 августа, 8:44
Инвестиции в экономику Красноярского края до 2030 года планируются в 7 трлн рублейСибирь 31 августа, 8:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы прекратил производство по иску Сбербанка о взыскании 99 тысяч рублей задолженности по кредитной карте умершего режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича.
Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
"Производство по делу прекращено в связи с отзывом истца своего искового заявления", - сказала она.
Юнгвальд-Хилькевич скончался на 82-м году жизни 11 ноября 2015 года от сердечной недостаточности. Среди самых известных его фильмов - "Д' Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" и другие.