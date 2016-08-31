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Сбербанк отозвал иск о взыскании по кредиту умершего режиссера Юнгвальда-Хилькевича

Общество
31 августа, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Георгий Юнгвальд-Хилькевич скончался 11 ноября 2015 года от сердечной недостаточности
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы прекратил производство по иску Сбербанка о взыскании 99 тысяч рублей задолженности по кредитной карте умершего режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича.

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Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Производство по делу прекращено в связи с отзывом истца своего искового заявления", - сказала она.

Юнгвальд-Хилькевич скончался на 82-м году жизни 11 ноября 2015 года от сердечной недостаточности. Среди самых известных его фильмов - "Д' Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" и другие.

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