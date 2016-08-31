Исследование: минимум пять тысяч рублей стоит собрать ребенка в школу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборы ребенка в школу обойдутся жителям РФ как минимум в 5 тыс. рублей, в среднем же на эти цели придется потратить 16-18 тыс. рублей. Результаты соответствующего исследования в среду представила сеть магазинов "Детский мир".

Согласно расчетам, минимальная стоимость комплекта одежды и обуви для мальчика (сорочка, жилетка, брюки, обувь, спортивные брюки, футболка, кеды) составляет 3 тыс. 643 рубля, для девочки (блузка, жилетка, юбка, туфли, спортивные брюки, футболка, кроссовки) - 3 тыс. 183 рубля. Еще как минимум 1 тыс. 575 рублей родителям придется заплатить за набор канцелярских принадлежностей и ранец.

"Но это самый минимальный набор, - отмечается в исследовании. - Рубашек потребуется не менее двух штук, а в идеале больше, это же дети - они будут часто пачкать свою школьную одежду, и нужен будет хоть один комплект на смену. По этой же причине девочкам стоит купить сарафан, мальчикам - ещё одни брюки. Нельзя забывать и про пиджак, стоимость которого составляет от 1 тыс. 999 рублей".

В результате самая низкая стоимость школьного гардероба для девочки возрастает до 4 тыс. 981 рубля, для мальчика - до 6 тыс. 940 рублей.

Еще школьницам нужны колготки, как минимум пара (600-700 руб.), банты (200 руб.), а школьникам - 2 пары носок (100-140 руб.) и галстук (200 руб.). Кроме того, некоторые родители выбирают своему ребенку вместо обычного ранца более дорогой ортопедический. В зависимости от школьной программы родителям стоит заложить в бюджет около 5 тыс. рублей на специальные рабочие тетради.

Таким образом, совокупные расходы по подготовке к школе вырастают до 16-18 тыс. рублей.