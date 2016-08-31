Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исследование: минимум пять тысяч рублей стоит собрать ребенка в школу

Общество
31 августа, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Согласно расчетам, минимальная стоимость комплекта одежды и обуви для мальчика составляет 3 тыс. 643 рубля, для девочки - 3 тыс. 183 рубля
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборы ребенка в школу обойдутся жителям РФ как минимум в 5 тыс. рублей, в среднем же на эти цели придется потратить 16-18 тыс. рублей. Результаты соответствующего исследования в среду представила сеть магазинов "Детский мир".

Инфографика Сколько стоит собрать ребенка в школу Сколько стоит собрать ребенка в школу

ТАСС сравнил цены на набор первоклассника в 22 городах России

Согласно расчетам, минимальная стоимость комплекта одежды и обуви для мальчика (сорочка, жилетка, брюки, обувь, спортивные брюки, футболка, кеды) составляет 3 тыс. 643 рубля, для девочки (блузка, жилетка, юбка, туфли, спортивные брюки, футболка, кроссовки) - 3 тыс. 183 рубля. Еще как минимум 1 тыс. 575 рублей родителям придется заплатить за набор канцелярских принадлежностей и ранец.

"Но это самый минимальный набор, - отмечается в исследовании. - Рубашек потребуется не менее двух штук, а в идеале больше, это же дети - они будут часто пачкать свою школьную одежду, и нужен будет хоть один комплект на смену. По этой же причине девочкам стоит купить сарафан, мальчикам - ещё одни брюки. Нельзя забывать и про пиджак, стоимость которого составляет от 1 тыс. 999 рублей".

В результате самая низкая стоимость школьного гардероба для девочки возрастает до 4 тыс. 981 рубля, для мальчика - до 6 тыс. 940 рублей.

Еще школьницам нужны колготки, как минимум пара (600-700 руб.), банты (200 руб.), а школьникам - 2 пары носок (100-140 руб.) и галстук (200 руб.). Кроме того, некоторые родители выбирают своему ребенку вместо обычного ранца более дорогой ортопедический. В зависимости от школьной программы родителям стоит заложить в бюджет около 5 тыс. рублей на специальные рабочие тетради.

Таким образом, совокупные расходы по подготовке к школе вырастают до 16-18 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
2
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
3
Дочь лидера Узбекистана поблагодарила соотечественников за поддержку
4
В Москве отменено более 30 авиарейсов
5
Тренера по шахматам в Москве подозревают в насильственных действиях в отношении ученицы
6
Россиянин Миронов, объявленный США в розыск, вылетел из Еревана в Москву
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама