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Нововведения в школах Москвы: электронные браслеты, пандусы и "уголки здоровья"Общество 31 августа, 10:32
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московские школы готовятся к 1 сентября: в этом году в первый класс пойдут более 100 тыс. детей. Столичных школьников ждет ряд нововведений, в том числе электронные браслеты, новые пандусы и учебники для детей с ограниченными возможностями, новое оборудование в профильных классах для медиков, а также улучшенная версия электронных дневников и журналов.
По данным столичного департамента образования, все школы готовы к приему учеников: текущий ремонт проведен в 2,2 тыс. зданий, капитальный - в 18. Также в этом году в Москве были построены пять новых школ на 1950 мест.
Глава департамента образования Исаак Калина 23 августа сообщил, что все учреждения приняты столичными управлениями Роспотребнадзора и МЧС. Почти 90% родителей первоклассников, по его словам, выбрали школу для ребенка в своем микрорайоне. При этом более 55 тыс. детей перейдут в первый класс из дошкольного учреждения своей школы.
Около 10 тыс. учеников, которые обучаются в 20 столичных школах, с 1 сентября будут использовать электронный браслет "Москвенок" как альтернативу существующим школьным картам. С их помощью дети будут проходить в здание и покупать еду в столовой и буфете.
Браслеты сделаны из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой и представлены в 11 разных цветах с изображением совенка - символа электронной карты школьника. Кроме этого, каждая образовательная организация сможет брендировать браслет своим логотипом.
Заменить электронные карты на такие браслеты может любая школа из 3 тыс. образовательных учреждений, где действует система "Проход и питание". Школы будут приобретать их за счет внебюджетных средств, но ученики получат их бесплатно. Если же в школе, где есть система карт, родители захотят, чтобы их ребенок пользовался браслетом, его можно будет купить за 490 руб.
С 1 сентября 2016 года в России вступят в силу образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Раньше инвалиды учились вместе с другими детьми лишь в отдельных школах, остальные посещали специализированные школы и коррекционные классы. Теперь родители смогут выбирать: отдавать ребенка в обычную или специальную школу.
В московских школах приему таких детей сейчас уделяется особое внимание. По данным столичного департамента образования, в учебных учреждениях города насчитывается более 1 млн мест для детей с ограниченными возможностями. Как сообщается на портале столичной мэрии, все новые школы оборудованы для более комфортного пребывания в них детей ОВЗ - в строящихся зданиях расширяют коридоры и устанавливают пандусы, улучшают систему вентиляции.
Для организации учебного процесса в школах также приобретают учебники с увеличенным шрифтом, учителя и тьюторы проходят специальную подготовку.
Отделы с низкокалорийной пищей заработают в буфетах некоторых московских школ с 1 сентября. Они будут располагаться в специальных "уголках здоровья", куда могут пойти, например, дети с сахарным диабетом, которым требуется специальная диета. Первый месяц такие "уголки" будут работать в школах одного пилотного округа, затем эксперимент распространится на все остальные округа, сообщила ТАСС в конце августа председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.
По ее словам, специальные "уголки здоровья" в буфетах нужны, чтобы дети понимали, что "это особые, более здоровые продукты". "Это должно привлечь внимание школьника, чтобы ребенок выбирал не бутерброд, а, например, более полезный салат", - сказала Мясникова.
Проект "Медицинский класс" стартовал в Москве с прошлого года: в нем приняли участие 63 школы. Как сообщается на портале столичной мэрии, в этом году они получили специальное оборудование для занятий - более 90 наименований.
Это цифровые лаборатории, тренажеры для промывания желудка и несложных хирургических операций, манекены для оказания первой помощи, приборы для измерения давления, частоты дыхания и влажности тела.
В таких классах школьники смогут пройти более 20 курсов по микробиологии, биохимии, анатомии, медицине и другим направлениям. Занятия для них проводят преподаватели вузов и врачи, в том числе сотрудники университета имени Сеченова и столичного департамента здравоохранения.
Помимо медицинских, в 2015 году в ряде столичных школ также были открыты профильные инженерные и кадетские классы, они продолжат работать и в этом году.
Электронными журналами и дневниками на столичном портале госуслуг, по данным мэрии, пользуется более 2,5 млн москвичей. С нового учебного года в улучшенной версии сервиса вводится уведомление об отсутствии учащихся. Также появится возможность указывать время выполнения домашних заданий и прикреплять задания для самостоятельной работы в электронном виде. Учащиеся смогут создавать на портале свое электронное портфолио, а учителя - сценарии уроков, тестовые задания и виртуальные предметные лаборатории.
Запись детей в первый класс на портале городских услуг продлится до 5 сентября. При регистрации можно указать три школы: одна из них обязательно должна располагаться по адресу регистрации, а две другие - по выбору. Кроме этого, с 22 августа на портале открылась запись в дополнительные кружки и секции: в каталоге их более 72 тысяч, некоторые уже начали прием новых учеников.