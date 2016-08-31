Японские власти хотят полностью запретить курение в кафе и ресторанах

ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии считает необходимым ввести полный запрет на курение в закрытых общественных местах, включая кафе и рестораны. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе ведомства.

В документе отмечается, что "пассивное курение, которому подвержены некурящие посетители, может в значительной степени увеличить риск возникновения рака легких, инфаркта, детской астмы и других заболеваний". Дата возможного введения запрета пока не определена, однако ранее правительство страны ставило цель решить проблему пассивного курения к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Сейчас во многих японских кафе и ресторанах для курящих предусмотрены отдельные зоны, отделенные перегородками. Однако специалисты Министерства здравоохранения отмечают, что такие меры "не могут полностью предотвратить распространение сигаретного дыма". Кроме того, официанты в таких заведениях регулярно испытывают на себе негативный эффект от пассивного курения.

По данным статистики, в Японии из-за болезней, к развитию которых приводит пассивное курение, ежегодно умирает около 15 тысяч человек. Примерно в половине случаев речь идет об инсульте, почти 4,5 тыс. пациентов страдают ишемической болезнью сердца, а рак легких, вызванный пассивным курением, убивает до 2,5 тыс. человек в год.

До недавнего времени Япония оставалась одной из самых курящих стран в мире. Однако в 2000-е годы ситуация начала меняться в положительную сторону. В 2014 году доля курящих японцев в возрасте от 20 лет составила 30,3%, для женщин этот показатель находился на уровне 9,8%. Для сравнения, в 1966 году в Японии курили более 83% мужчин.

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