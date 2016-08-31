На празднование 200-летия Грозного будет выделено свыше 270 млн руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 258 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн рублей из республиканского будет выделено на празднование 200-летния Грозного, которое отметят в 2018 году. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы Чечни, передает корреспондент ТАСС.

"На цели празднования юбилея запланировано в федеральном бюджете 258 миллионов рублей, около 15 миллионов рублей заложено в республиканском бюджете. Уверен, что помимо этих средств власти республики смогут привлечь дополнительное финансирование из внебюджетных источников. Уверен, что мероприятие будет знаковым и пройдет на достойном уровне", - сказал Хлопонин.

Участники заседания рассмотрели план проведения основных мероприятий, представленный председателем правительства Чеченской Республики. Ранее сообщалось, что график плана разделен на три этапа. В нем намечены порядка 50 мероприятий, которые включают проведение реставрационных работ исторических памятников культуры, международных научных форумов, фестивалей и различных творческих, а также спортивных конкурсов.

Президент РФ Владимир Путин 26 февраля 2015 года подписал указ о праздновании 200-летия Грозного. В состав оргкомитета вошли более 40 человек, представляющие федеральные, региональные и республиканские органы власти, а также банковские учреждения. Возглавил оргкомитет вице-премьер правительства России Александр Хлопонин.