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Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки

Общество
31 августа, 12:39 дата обновления: 31 августа, 12:57 UTC+3
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новая глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Ольга Голодец

Вице-премьер РФ Ольга Голодец

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки.

"С такой инициативой вышла новый министр", - сказала Голодец.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новая глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко.

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