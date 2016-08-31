МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки.

"С такой инициативой вышла новый министр", - сказала Голодец.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новая глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко.