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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки.
"С такой инициативой вышла новый министр", - сказала Голодец.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новая глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко.