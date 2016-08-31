Голодец: переиндексации стипендий в 2016 году не будет

Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссеМосква 31 августа, 13:39
Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министраМеждународная панорама 31 августа, 13:34
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"Общество 31 августа, 13:09
Курская компания занялась производством пуленепробиваемого стеклаБанк историй успеха 31 августа, 13:07
Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской областиНовости Тюменской области 31 августа, 12:54
Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезонеСпорт 31 августа, 12:52
В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургииМосква 31 августа, 12:50
СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.Происшествия 31 августа, 12:26
Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в ПетербургеКультура 31 августа, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переиндексировать стипендии в этом году не будут. Об этом заявила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"Такой вопрос не рассматривается, мы идем в рамках нашего бюджета и бюджетного процесса", - сказала Голодец.
В октябре 2015 года бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщал, что студенческие стипендии будут проиндексированы в 2016 году на 4% в соответствии с проектом бюджета.