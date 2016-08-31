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Голодец: переиндексации стипендий в 2016 году не будет

Общество
31 августа, 12:34 дата обновления: 31 августа, 12:55 UTC+3
В октябре 2015 года бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщал, что студенческие стипендии будут проиндексированы в 2016 году на 4% в соответствии с проектом бюджета
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переиндексировать стипендии в этом году не будут. Об этом заявила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Такой вопрос не рассматривается, мы идем в рамках нашего бюджета и бюджетного процесса", - сказала Голодец.

В октябре 2015 года бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщал, что студенческие стипендии будут проиндексированы в 2016 году на 4% в соответствии с проектом бюджета.

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