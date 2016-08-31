Памятники героям войны и революции отреставрируют к 200-летию Грозного

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двенадцать объектов, в числе которых памятники воинам Великой Отечественной войны, братские могилы будут отреставрированы до конца года в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Грозного, которое отметят в 2018 год. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея, передает корреспондент ТАСС.

"План основных мероприятий включает три раздела и 46 мероприятий, основные из которых запланированы к реализации в 2017 году, это 25 мероприятий. В работы входит реставрация объектов монументального искусства, двух братских могил и объектов культурного наследия. Проведение реставрационных работ на 12 объектах культурного наследия - в 2016 году", - сказал Эдельгериев.

Он уточнил, что в числе объектов монументального искусства памятник борцам революции Гикало, Шерипову и Ахриеву, обелиск героям гражданской войны 1918-1920 годов, памятники участникам Великой Отечественной войны. В этом году будут также отреставрированы три братские могилы, церковь Архангела Михаила и место первой нефтяной скважины в городе, положившей начало нефтяной промышленности Грозного. Эдельгериев уточнил, что план основных мероприятий, помимо реставрационных работ, включает культурно-массовые мероприятия, просветительскую и издательскую деятельность, проведение фестивалей и конкурсов, а также ремонт 12 зданий в центре города. На заседании вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин сообщил, что из федерального бюджета будет выделено 258 млн рублей и порядка 15 млн рублей из республиканского.

Президент РФ Владимир Путин 26 февраля 2015 года подписал указ о праздновании 200-летия Грозного. В состав оргкомитета вошли более 40 человек, представляющие федеральные, региональные и республиканские органы власти, а также банковские учреждения. Возглавил оргкомитет вице-премьер правительства России Александр Хлопонин.