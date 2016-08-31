Памятники героям войны и революции отреставрируют к 200-летию Грозного

Цена нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель впервые с 15 августа 2016 г.Экономика и бизнес 31 августа, 19:37
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Игоря ПортнягинаСпорт 31 августа, 19:37
Сенат Бразилии одобрил импичмент РуссеффМеждународная панорама 31 августа, 19:36
Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"Новости Архангельской области 31 августа, 19:33
МПК отказал 12 российским паралимпийцам из 34, подавших просьбы о допуске к Играм-2016Спорт 31 августа, 19:32
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"Биографии и справки 31 августа, 19:09
Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - РоссияСпорт 31 августа, 19:03
Нарышкин посоветовал не винить "заокеанскую подлость" в рытвинах на российских дорогахПолитика 31 августа, 19:02
Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущегоОбщество 31 августа, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Двенадцать объектов, в числе которых памятники воинам Великой Отечественной войны, братские могилы будут отреставрированы до конца года в рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Грозного, которое отметят в 2018 год. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея, передает корреспондент ТАСС.
"План основных мероприятий включает три раздела и 46 мероприятий, основные из которых запланированы к реализации в 2017 году, это 25 мероприятий. В работы входит реставрация объектов монументального искусства, двух братских могил и объектов культурного наследия. Проведение реставрационных работ на 12 объектах культурного наследия - в 2016 году", - сказал Эдельгериев.
Он уточнил, что в числе объектов монументального искусства памятник борцам революции Гикало, Шерипову и Ахриеву, обелиск героям гражданской войны 1918-1920 годов, памятники участникам Великой Отечественной войны. В этом году будут также отреставрированы три братские могилы, церковь Архангела Михаила и место первой нефтяной скважины в городе, положившей начало нефтяной промышленности Грозного. Эдельгериев уточнил, что план основных мероприятий, помимо реставрационных работ, включает культурно-массовые мероприятия, просветительскую и издательскую деятельность, проведение фестивалей и конкурсов, а также ремонт 12 зданий в центре города. На заседании вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин сообщил, что из федерального бюджета будет выделено 258 млн рублей и порядка 15 млн рублей из республиканского.
Президент РФ Владимир Путин 26 февраля 2015 года подписал указ о праздновании 200-летия Грозного. В состав оргкомитета вошли более 40 человек, представляющие федеральные, региональные и республиканские органы власти, а также банковские учреждения. Возглавил оргкомитет вице-премьер правительства России Александр Хлопонин.