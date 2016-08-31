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Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"

Общество
31 августа, 13:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ заявил о том, что Чита, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск входят в число городов с наихудшей экологией
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© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга, Читы и Челябинской области неоднозначно восприняли заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского о том, что Чита, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск входят в число городов с наихудшей экологией. Так, например, по мнению мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, данные министра немного предвзяты по отношению к городу, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу.

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"Таких проблем, о которых говорит Донской, у нас нет. В Екатеринбурге практически не осталось металлургического производства. Мы столкнулись с другой проблемой - количество машин на душу населения. По этому показателю мы практически первые в России, несмотря на то, что наш город достаточно компактный", - сказал Ройзман корреспонденту ТАСС.

По его словам, в год автомобили выбрасывают в атмосферу Екатеринбурга 188,5 тыс. тонн выхлопов. "Летом город не сильно загазован, так как улицы проливаются, чистятся, моются. Когда основной выхлоп в Екатеринбурге давали, в основном, металлургические предприятия, то ситуация в городе была значительно хуже, чем сейчас", - отметил собеседник агентства.

Ройзман подчеркнул, что городские власти оптимизируют сеть городского общественного транспорта для улучшения экологической обстановки в муниципалитете. Акцент делается на трамваях и троллейбусах, а также на автобусах с минимальным количеством выхлопов.

Чита осталась без бюджета на экологию

Власти Забайкальского края не отрицают, что в регионе есть экологические проблемы. Однако, по данным местных властей, на их решение у региона нет средств.

"Забайкалье всегда было сырьевым регионом, отсюда многие экологические проблемы. Мы пытаемся их решать. Разработана схема ликвидации твердых бытовых отходов и коммунальных отходов, предстоит выбрать оператора", - сообщил корреспонденту ТАСС врио министра природных ресурсов и экологии Забайкальского края Олег Поляков.

По его словам, в регионе нужно решить проблему "неимоверного количества промышленных отходов", которые хранятся в регионе еще с советских времен. "Для этого, в том числе, нужно создать экологических фонд. Но у субъекта сейчас нет для этого средств. Бюджет края дотационный, следовательно, программы если и есть, то они не финансируются", - пояснил Поляков.

Равная ответственность за выбросы

Минэкологии Челябинской области также признало, что в регионе есть экологические проблемы, о которых говорит Донской. "Мы очень много говорим об этой проблеме и о том, что ее нужно решать. То, что есть проблема загрязнения воздуха в Челябинске - это очевидно, и мы эту проблему решаем", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Там добавили, что на данный момент на федеральном уровне рассматривается инициатива региона о распределении квот на загрязнения воздуха между предприятиями пропорционально мощности. "Наши инициативы сформулированы и направлены, они уже положительно рассмотрены и в Совете Федерации, и Совете Безопасности, сейчас они переданы для рассмотрения в следующие инстанции. Они касаются другого подхода для выдачи разрешений предприятиям. Мы предлагаем определить некую величину загрязнения воздуха, которая допустима на территории определенного города", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, исходя из этой величины, нужно выдавать предприятиям квоты в зависимости от их мощности, производительности. "Сейчас же каждое предприятие выполняет свою норму независимо друг от друга. И когда их много, то получается то, что получается", - уточнили в челябинском Минэкологии.

Там добавили, что три предприятия Челябинской области в 2017 году вошли со своими инициативами в федеральный план Года охраны окружающей среды - ММК, ЧТПЗ и "Мечел-Кокс".

Магнитогорск освежат за 3,2 млрд рублей

Ранее ТАСС сообщал, что Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) до конца года потратит более 3,2 млрд рублей на реализацию экологической программы, в рамках которой предусмотрено выполнение 75 мероприятий. В пресс-службе комбината подчеркнули, что это плановая работа. "Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать этот вред (от работы предприятия - прим. ТАСС).

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Магнитогорский комбинат до конца года потратит 3,2 млрд рублей на экопрограмму

Для этого, например, в этом году запланировано выполнение 40 мероприятий по сокращению и предотвращению вредных выбросов в атмосферу, на которые предусмотрено порядка 2,2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе комбината.

Список Донского

Глава Минприроды РФ Сергей Донской в среду назвал города с наихудшей экологией. "Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха - а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске", - отметил министр.

По его словам, Минэкологии РФ планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежегодно готовится совместно с компанией "Эрнст энд Янг" и учитывает международные рекомендации, в частности, соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития.

"Надеемся, что это хороший ориентир для регионов. Его цель не только в оценке абсолютных показателей - текущей ситуации с точки зрения загрязнения воздуха или водных объектов, но и в оценке ее динамики и мер, которые принимают муниципальные власти", - добавил Донской.

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