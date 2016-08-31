Кратковременные дожди и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве в День города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кратковременные дожди и до 19 градусов тепла в дневные часы ожидаются в Москве в День города 10 сентября. Об этом в среду сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году День города в столице отметят 10-11 сентября. В субботу и воскресенье прогнозируется температура 4-9 градусов ночью, днем - 14-19 градусов и кратковременные дожди", - сказал он, отметив, что на текущий момент это пока лишь предварительный прогноз.

Вильфанд пояснил, что прогнозировать погоду на День города и 9 мая всегда достаточно затруднительно в связи с тем, что в эти дни традиционно работает авиация для разгона облаков. Солнечную погоду на праздники в Москве обеспечивает спецавиация ВКС РФ. К вылету готовят 10 самолетов - 9 Ан-12 и Ан-26, а также "разведчик" - Як-42 Росгидромета.

Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперсного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал обеспечить в День празднования 869-летия столицы хорошую погоду. "Погода будет хорошей", - сказал мэр на заседании президиума городского правительства.

Ранее также сообщалось, что на метеозащиту предусмотрено выделение около 85 млн руб.