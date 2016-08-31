Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американским медикам не хватает средств для борьбы с вирусом Зика

Общество
31 августа, 14:11 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Из $222 млн, которые были предоставлены Центрам по контролю и профилактике заболеваний в 2016 году на борьбу с распространением вируса Зика в стране, около $200 млн уже потрачены
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США испытывают нехватку средств для борьбы с вирусом Зика в стране. Об этом сообщил руководитель организации Том Фриден, выступивший на текущей неделе на медицинской конференции в американской столице.

Смотрите также
Власти США дали согласие на полевые испытания генетически модифицированных комаров

"По существу, мы остаемся без денег, и нам необходимо участие Конгресса США, который позволил бы эффективно решать возникающие проблемы", - заявил он.

Из $222 млн, которые были предоставлены ЦКПЗ в этом году на борьбу с распространением вируса Зика в стране, около $200 млн уже потрачены, пояснил он. Оставшиеся средства, по его словам, закончатся к концу сентября.

Фриден подчеркнул, что в настоящее время в США зафиксирован "пик активности" комаров-переносчиков опасного заболевания. Этот сезон, предположительно, продлится до конца октября. Но если распространение вируса будет идти более ускоренными темпами, у ЦКПЗ "просто не найдется средств" для противодействия, отметил руководитель организации. Израсходованные деньги были направлены в основном на оказание помощи штатам в наблюдении за младенцами с врожденными дефектами, вызванными вирусом Зика, а также на активизацию усилий по контролю за распространением комаров.

Руководитель ЦКПЗ в очередной раз призвал законодателей одобрить выделение еще 1,9 млрд долларов на борьбу с заболеванием. Но Конгресс, большинство в котором принадлежит республиканцам, выступает против этой идеи, предложенной Белым домом. Законодатели предлагают перенаправить на эти цели $1,1 млрд из фондов по борьбе с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Республиканцы уверены, что БВВЭ уже побеждена, и средства на борьбу с этой болезнью вполне можно потратить на вирус Зика. Администрация же Барака Обамы считает необходимым сохранение финансирования обеих программ.

Управление здравоохранения штата Флорида на прошлой неделе сообщило о 523 случаях заражения вирусом Зика, причем в 43 случаях оно произошло на юге штата, в Майами и Палм-Бич. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи 21 августа в эфире телеканала ABC заявил, что эпидемия лихорадки Зика США, вероятнее всего, не грозит, но риск заражения этим вирусом в континентальной части страны "может сохраняться в течение года или двух лет", прежде всего в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида.

Смотрите также
Число беременных женщин с признаками заражения вирусом Зика в США выросло до 400

В июле нынешнего года на территории США был зарегистрирован первый случай смерти, связанный с вирусом Зика. Пожилой житель штата Юта скончался после того, как заразился во время путешествия по странам, где наблюдается распространение этого заболевания.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Его разносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения 1 февраля текущего года признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Вызванное вирусом заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода у беременных женщин. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа у новорожденного, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

Смотрите также
Вирус Зика: для кого он опасен и как от него защититься

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Распространение вируса Зика
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама