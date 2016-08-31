Американским медикам не хватает средств для борьбы с вирусом Зика

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США испытывают нехватку средств для борьбы с вирусом Зика в стране. Об этом сообщил руководитель организации Том Фриден, выступивший на текущей неделе на медицинской конференции в американской столице.
"По существу, мы остаемся без денег, и нам необходимо участие Конгресса США, который позволил бы эффективно решать возникающие проблемы", - заявил он.
Из $222 млн, которые были предоставлены ЦКПЗ в этом году на борьбу с распространением вируса Зика в стране, около $200 млн уже потрачены, пояснил он. Оставшиеся средства, по его словам, закончатся к концу сентября.
Фриден подчеркнул, что в настоящее время в США зафиксирован "пик активности" комаров-переносчиков опасного заболевания. Этот сезон, предположительно, продлится до конца октября. Но если распространение вируса будет идти более ускоренными темпами, у ЦКПЗ "просто не найдется средств" для противодействия, отметил руководитель организации. Израсходованные деньги были направлены в основном на оказание помощи штатам в наблюдении за младенцами с врожденными дефектами, вызванными вирусом Зика, а также на активизацию усилий по контролю за распространением комаров.
Руководитель ЦКПЗ в очередной раз призвал законодателей одобрить выделение еще 1,9 млрд долларов на борьбу с заболеванием. Но Конгресс, большинство в котором принадлежит республиканцам, выступает против этой идеи, предложенной Белым домом. Законодатели предлагают перенаправить на эти цели $1,1 млрд из фондов по борьбе с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Республиканцы уверены, что БВВЭ уже побеждена, и средства на борьбу с этой болезнью вполне можно потратить на вирус Зика. Администрация же Барака Обамы считает необходимым сохранение финансирования обеих программ.
Управление здравоохранения штата Флорида на прошлой неделе сообщило о 523 случаях заражения вирусом Зика, причем в 43 случаях оно произошло на юге штата, в Майами и Палм-Бич. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи 21 августа в эфире телеканала ABC заявил, что эпидемия лихорадки Зика США, вероятнее всего, не грозит, но риск заражения этим вирусом в континентальной части страны "может сохраняться в течение года или двух лет", прежде всего в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида.
В июле нынешнего года на территории США был зарегистрирован первый случай смерти, связанный с вирусом Зика. Пожилой житель штата Юта скончался после того, как заразился во время путешествия по странам, где наблюдается распространение этого заболевания.
Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде. Его разносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения 1 февраля текущего года признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.
Вызванное вирусом заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода у беременных женщин. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа у новорожденного, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.