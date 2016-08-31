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Медведев: в России более 300 горячих экологических точек

Общество
31 августа, 14:06 UTC+3
Прежде всего, это мусорные полигоны, свалки промышленных отходов, отметил премьер-министр
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. На карте России более 300 горячих экологических точек, в зоне их воздействия проживают более 17 млн человек.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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"На карте нашей страны более 300 горячих экологических точек. Это объекты, которые представляют для окружающей среды наибольшую угрозу. Прежде всего, это мусорные полигоны, свалки промышленных отходов. В зоне их негативного воздействия проживают более 17 млн человек. Конечно, это влияет на их здоровье, причем серьезно", - сказал он.

По словам Медведева, необходимо совместно с бизнесом выработать систему мер, которая позволит минимизировать загрязнение окружающей среды. "Важно не только разобраться с накопленными загрязнениями, но и выработать совместно с бизнесом, с промышленностью, с экспертами систему мер, которая позволит впредь не накапливать эти отходы или минимизировать такое накопление", - подчеркнул премьер-министр.

Решение экологических проблем нельзя откладывать

Ранее глава правительства завил, что решение экологических проблем не может быть отложено из-за дефицита бюджетных средств. "Дефицит бюджета, макроэкономика для большинства людей вещи довольно абстрактные, а вот качество воды и воздуха, хранения и переработки мусора, возможные опасные природные ситуации, те же самые лесные пожары, которых сейчас много, это, действительно, людей очень сильно волнует, - сказал премьер. - И решать эти вопросы нужно сейчас, мы не можем их откладывать на потом, имею в виду более благоприятную ситуацию с бюджетом".

Медведев напомнил, что практически в каждом населенном пункте и в каждом регионе есть свои экологические проблемы, а следовательно связанные с этим риски для здоровья и благополучия людей. "Значительным пока остается накопленный экологический ущерб, в серьезной модернизации нуждаются переработка и вторичное использование отходов, система водоснабжения и очистные сооружения", - подчеркнул премьер. По его словам, также важнейшим направлением работы является сохранение природы и исчезающих видов растений и животных. То же самое относится к развитию системы нацпарков и особо охраняемых природных территорий.

По оценке Медведева, за последние несколько лет России удалось значительно продвинуться в решении ряда экологических вопросов. 

Список Донского

Ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской назвал города с наихудшей экологией.

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"Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха - а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске", - отметил министр.

Минэкологии планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежегодно готовится совместно с компанией "Эрнст энд Янг" и учитывает международные рекомендации, в частности, соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития.

"Надеемся, что это хороший ориентир для регионов. Его цель не только в оценке абсолютных показателей - текущей ситуации с точки зрения загрязнения воздуха или водных объектов, но и в оценке ее динамики и мер, которые принимают муниципальные власти", - добавил Донской.

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