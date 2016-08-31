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Депутат призвал власти Москвы подумать над тем, как уменьшить число автомобилей на дорогах

Общество
31 августа, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Ранее СМИ со ссылкой на главу Минприроды Сергея Донского сообщили, что Москва входит в число российских городов с наихудшей экологической обстановкой
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительству Москвы необходимо подумать над тем, как уменьшить количество автомобилей на дорогах столицы. Такое мнение высказал сегодня ТАСС председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин, комментируя публикации в СМИ о том, что Москва, по данным главы Минприроды Сергея Донского, входит в число российских городов с наихудшей экологической обстановкой.

В среду в интервью газете "Ведомости" глава Минприроды Сергей Донской назвал Москву, а также Норильск, Иркутск, Читу, Дзержинск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск в числе городов с наихудшей экологической ситуацией. Донской перечислил их, исходя из абсолютных показателей по загрязнению воздуха.

"Конечно, миллионы и миллионы единиц транспорта, которые "гуляют" по Москве, создают пробки - это главный бич", - подчеркнул глава думского комитета. Причем, по мнению парламентария, загрязняют воздух в столице как и "новые экологически благонадежные машины, так и грузовой и строительный транспорт, которого в Москве избыток в связи с постоянным строительством". "Правительство Москвы должно подумать, как уменьшить в столице количество транспорта, в том числе грузового и строительного", - призвал депутат.

Кашин также считает, что "экологическая обстановка в столице должна быть в приоритете у властей по сравнению с градостроительной политикой". "Прежде чем поставить краны или асфальтовую установку, надо подумать об экологии, прежде чем спилить дерево, надо посадить десяток деревьев", - заявил он.

По мнению Кашина, необходимо навести порядок в соблюдении ряда законодательных мер, принятых в области экологии Госдумой шестого созыва. "Приняты уникальные законы, которые стали экологическим каркасом, их надо выполнять, - отметил депутат. - Города из этого списка должны быть впереди паровоза по их выполнению, должны внедрять наилучшие доступные технологии (на производственных предприятиях)". При этом он добавил, что на модернизацию производства потребуется 3-4 года, но "уже сейчас должны быть положительные тенденции".

Кашин указал и на необходимость сохранения лесопарковых зон и в связи с этим особо выделил закон о так называемом зеленом щите. По словам главы думского комитета, он поможет бороться "с наглецами, которые замахиваются топором на зеленые пояса". В целом, считает парламентарий, в стране нужно повышать уровень экологической культуры среди населения. "Прежде всего это касается руководителей и первых лиц регионов", - заключил он.

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