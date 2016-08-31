Парламент Египта принял закон, разрешающий строительство и реконструкцию церквей в стране

КАИР, 31 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Парламент Египта принял новый закон, разрешающий строительство и реконструкцию церквей в стране. За законопроект проголосовали две трети депутатов, передает в среду издание The Egyptian Gazette.

Критики законопроекта осудили положение о том, что коптские храмы, как и раньше, будут находиться в ведении местных исполнительных органов власти в провинциях, что предоставляет губернаторам абсолютную власть в выдаче лицензий на строительство новых и реконструкцию уже действующих церквей. Как пояснил один из адвокатов Коптской православной церкви Ихаб Рамзи, "положения закона предусматривают право обжаловать решение губернатора и разрешают возведение куполов и установку крестов на церквях в соответствии с правилами и традициями каждой конфессии". По мнению другого коптского активиста и правозащитника Нагиба Габриэля, "некоторые статьи закона остаются весьма расплывчатыми и двусмысленными, позволяющими различное их толкование", что "может привести к неверному применению этих положений".

Еще при президенте Хосни Мубараке, который проводил политику религиозной терпимости и толерантности, копты тщетно пытались добиться разрешения властей на возведение новых храмов. Неоднократно вносимый в парламент законопроект каждый раз блокировался, и до сих пор этот вопрос остается предметом жестких ограничений. Попытки Церкви узаконить более справедливое регулирование вопроса о строительстве храмов встретили понимание со стороны переходных властей в лице Высшего совета ВС, взявших на себя управление государством после революции 2011 года, которые пообещали принять новый закон на этот счет.

По данным неправительственных правозащитных организаций, с 2011 по 2016 годы в Египте от актов вандализма пострадали десятки церквей - многие были сожжены или частично разрушены. При содействии армии за последнее время было восстановлено 26 из 78 церквей, подвергшихся атакам со стороны исламистов после отставки президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. Одной из наиболее неспокойных в плане столкновений на религиозной почве остается провинция Эль-Минья. За последние пять лет там было зафиксировано 77 междоусобных стычек, в ходе которых совершались нападения на храмы и религиозные школы.

Ранее президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заверил общественность, что до конца этого года будут восстановлены и отремонтированы все без исключения церкви, пострадавшие в ходе беспорядков в 2013 году. В 90-миллионном Египте христианство исповедуют 10 процентов населения.