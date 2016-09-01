Какие изменения ждут россиян с 1 сентября

В свидетельстве о смерти будут указывать точное время

Вступают в силу поправки, уточняющие процедуру распределения наследства. Теперь для определения правовых последствий ухода человека из жизни будут фиксировать не только день, но и момент его смерти. Ранее, если наследующие друг после друга уходили из жизни в один и тот же день, они не могли друг после друга наследовать, так как считались умершими одновременно. Таким образом, если у них разные наследники, наследство каждого распределялось только среди их наследников.

"Теперь тот, кто ушел из жизни позже, является наследником того, кто умер первым, — пояснил автор закона, глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. — В итоге наследники второго наследодателя получают наследство, состоящее из его собственного наследства плюс часть наследства, перешедшее к нему от первого наследодателя. Наследники первого наследодателя получают наследство за вычетом части наследства, перешедшей ко второму наследодателю".

Новый экзамен на получение водительских прав

Вступает в силу новый регламент МВД России по сдаче экзаменов на право управления автомобилем. Документ устанавливает время, сроки и порядок проведения экзамена. Именно эти нововведения в ГИБДД считают ключевыми. Среди других изменений — дополнительные вопросы за ошибки во время теоретической части экзамена, а также большее количество упражнений на площадке.

Подробнее об изменениях в процедуре экзамена

Отмена предоплаты за возврат эвакуированных автомобилей

С 1 сентября вступает в силу закон о постоплате эвакуации автомобилей. Согласно новым правилам автовладельцам разрешается забирать транспортное средство со штрафстоянки без предварительной оплаты эвакуации. Ранее водители должны были оплатить расходы на перемещение и хранение автомобиля и предъявить соответствующие документы ответственному лицу на спецстоянке.

Московские водители получили возможность забирать эвакуированные автомобили без предоплаты еще 24 июля. Внести оплату можно было в течение 60 дней по квитанции, которая выдавалась на специализированной стоянке АМПП. Для тех кто оплачивал перемещение и хранение автомобиля сразу, законом предусмотрена скидка в размере 25%.

По данным столичного департамента транспорта, более чем за месяц возможностью постоплаты воспользовались только 15% автомобилистов. "Большинство же автомобилистов (85%) предпочитают оплатить перемещение и хранение сразу и получить скидку в размере 25%", — добавили в ведомстве.

Новый образовательный стандарт для детей-инвалидов

С началом нового учебного года в России вступают в силу образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они предусматривают создание в школах условий для обучения детей-инвалидов: строительство пандусов, приобретение учебников с увеличенным шрифтом или со шрифтом Брайля, компьютеров со специальной клавиатурой и т.д.

Раньше инвалиды учились вместе с другими детьми лишь в отдельных школах, остальные посещали специализированные школы и коррекционные классы. Теперь родители смогут выбирать: отдавать ребенка в обычную или специальную школу.

О других изменениях в школах и вузах в новом учебном году читайте в материале ТАСС

Военно-патриотическое движение "Юнармия" начинает работу

1 сентября в полном объеме начнет работу Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия". Будет запущен официальный сайт движения. В сентябре начнут выходить печатные издания организации: еженедельная газета "Юнармия" и ежемесячный журнал "Юнармеец".

Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах.

Минобороны России анонсировало образование этой организации еще в январе 2016 года. Инициатором возрождения движения выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

Открыть счет в банке можно будет без личного присутствия

Вступают в силу поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Новые нормы дают право финансовым организациям осуществлять упрощенную идентификацию клиентов через усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись.

Новшество упрощает жизнь клиентам банков, в частности бизнесменам, и позволяет открывать счета без личного присутствия в офисе кредитной организации на основании предоставленных сведений в электронном виде.

ЦБ запретили изменять тарифы ОСАГО в течение года

Регулятор страхового рынка, Банк России, больше не сможет изменять тарифы по обязательной "автогражданке" в течение года после их установления.

"Срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года", — говорится в нормативном акте.

Закон, регламентирующий в том числе лимит на корректировку Центробанком тарифов по ОСАГО, был подписал президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня.

После повышения Банком России тарифа по обязательной "автогражданке" на 23–30% в октябре 2014 года и на 40% в апреле 2015 года полисы ОСАГО для многих россиян подорожали более чем на 60%. Несмотря на то что Банк России дважды повысил тариф ОСАГО менее чем за один год, участники страхового рынка продолжали настаивать на убыточности этого сегмента.

Несмотря на планы ЦБ по либерализации тарифа ОСАГО, этот процесс временно снят с повестки дня. Предполагается, что регулятор вернется к обсуждению вопроса либерализации ОСАГО осенью 2016 года. Кроме того, всерьез реформировать "автогражданку" намерен Минфин РФ, но законопроект пока находится в самой ранней стадии разработки.

Упрощенное оформление посылок

Запланирован запуск пилотного проекта Федеральной таможенной службы и государственного унитарного предприятия "Почта России" по упрощенному таможенному оформлению экспортных почтовых отправлений.

В настоящий момент отправители товаров в посылках за границу должны самостоятельно заниматься их таможенным декларированием. Проект предполагает, что теперь оформлением товаров будет заниматься "Почта России", что снижает издержки. Подобная мера поможет развитию розничного экспорта из России, считают власти.