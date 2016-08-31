Лето прослезилось: метеорологи рассказали о причинах аномальной жары и ливней лета-2016

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Росгидромет подвел первые итоги лета 2016 года, которое побило 130-летний рекорд по осадкам в Москве и отметилось небывалой тридцатиградусной жарой в ямальской тундре. В беседе с корреспондентом ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что все природные аномалии связаны с изменениями климата. Собеседник агентства подчеркнул, что регионы должны приспосабливаться под эти климатические карусели, расширяя ливневые канализации в городах, страхуя урожая от града и строя новые водохранилища.

"Климатические рекорды еще будут побиты не раз", — дал свой прогноз представитель Росгидромета.

Москва и Петербург: глобальное потепление проявилось ливнями

© Михаил Терещенко/ТАСС

"Это лето было не только жарким. Например, август в столице России стал самым дождливым за 130 лет метеонаблюдений — выпало 220% (от среднестатистической нормы) осадков. В Москве самым дождливым месяцем ранее считался июль, однако в этом году им стал август. Это одно из следствий глобального потепления», — пояснил Варакин.

По его словам, глобальное потепление можно отследить по перераспределению осадков на суше, когда за сутки выпадает месячная норма.

"Первый «звонок» случился в Крымске (наводнение в Крымске в 2012 году. — Прим. ТАСС), затем было Приамурье (паводок на Дальнем Востоке, 2013 год. — Прим. ТАСС), в этом году дождливо стало и в Москве. Причем август в столице России вошел в четверку самых жарких за 130-летнию историю метеонаблюдений», — сказал Варакин.

По его словам, для конца августа средняя температура равна +16,4 градуса, а 30–31 августа она держится на уровне на 19,5 градуса выше нуля.

В Санкт-Петербурге это лето тоже стало самым дождливым за всю историю наблюдений. Количество осадков побило рекорд 1998 года, когда за лето выпало 383 мм.

Приморье: августовские тайфуны перестали быть редкостью

© Юрий Смитюк/ТАСС

Мокро в августе было в Приморье и на Сахалине. По словам Варакина, осадки в эти регионы России принесли тайфуны, которых в последний летний месяц в этих широтах быть не должно.

"Выход тайфунов в августе для этих широт нехарактерен. Для образования тайфуна поверхность моря должна быть теплая. Она как розетка, которая его питает и помогает продвигаться вперед. Поэтому до Приморья и Сахалина тайфуны традиционно доходят в июле, а в августе они не проходят дальше Японии, так как уже достаточно прохладно", — сказал синоптик.

Но в этом году, по словам Варакина, августовские тайфуны на Сахалине и в Приморье перестали быть редкостью.

"Они в последний месяц лета накрывали регион ливнями, осадки выпадали на уровне 100 мм, что вообще нехарактерно для этого времени года. Было дождливо и в Магаданской области, где в конце августа выпало до двухмесячной нормы осадков", — сказал Варакин.

Ранее ТАСС сообщал, что на территории Магаданской области из берегов вышли реки сразу в нескольких районах. Подъем уровня воды на 19–68 см наблюдается на реках Тенькинского и Ягоднинского городских округов, на реках Ольского района — от 56 до 104 см; из-за этого частично был подтоплен город Сусуман.

Поволжье: температурные рекорды один за другим

В августе в Уфе было побито семь температурных рекордов — по числу перекрытий абсолютных максимумов этот месяц сравнялся с рекордно жарким августом 2010 года. Самое старое достижение, которое держалось 78 лет, было обновлено 4 августа: в этот день воздух в столице Башкирии прогрелся до +35,5 градуса.

В Республике Коми также наблюдалось аномально жаркое лето. Оно началось необычно рано, 16 мая, и завершилось в конце августа. "Такое случается крайне редко, в среднем раз в 30 лет", — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС начальник отдела Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми Ольга Козак.

В Мурманской области деревья пожелтели почти на полмесяца раньше обычного, уже в середине августа. Причина — в аномально жарком мае этого года, когда в один из дней был даже перекрыт рекорд максимальной температуры за всю историю наблюдений. Тепло привело к тому, что деревья зазеленели, а потом зацвели намного раньше обычного.

Арктика: эпидемия из-за жары

© Сергей Бобылев/ТАСС

По словам Варакина, этим летом было необычно жарко и в Арктике. Так, например, в ямальской тундре тридцатиградусная жара держалась почти месяц. Глубина протаивания вечной мерзлоты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) этим летом увеличилась на 10 см. "Как результат — были разморожены споры сибирской язвы, что привело к массовому падежу оленей", — сказал Варакин.

По его словам, аномально жарко, на 5-8 градусов выше нормы, было и в Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Челябинской и Свердловской областей.

"Да, мы говорили, что в этих широтах будет наблюдаться аномальное тепло, но не думали, что настолько будет жарко. В 1990-х годах аномальным считалось отклонение от нормы 1,5 градуса. Сейчас отклонения серьезнее», — подчеркнул Варакин.

В августе абсолютный максимум температуры был установлен и в Салехарде — единственном в стране городе, расположенном на Полярном круге. Столбики термометра там поднимались до +25,6 градуса. Предыдущий рекорд — ровно 25 градусов — в этом городе наблюдался в 1967 году.

А вот в Якутии в августе, наоборот, пошел снег, да такой, что жители некоторых поселков смогли вылепить из него снеговиков.

Крым: дожди спасли полуостров от обезвоживания

Зрители после окончания всероссийского этапа международного конкурса "Авиадартс-2016" на испытательном полигоне Воздушно-космических сил РФ "Чауда" под Феодосией © Владимир Смирнов/ТАСС

По словам Варакина, сорокаградусная жара держалась и на юге России. Однако в некоторых регионах она чередовалась с ливнями и грозами. В частности, такая картина наблюдалась в Крыму. Именно снежная зима и летние грозы спутали киевским властям планы оставить полуостров без питьевой воды. Обильные осадки наполнили крымские водохранилища. По словам Варакина, угрозы того, что на зиму не хватит воды, нет.

Жарко и дождливо было и на территории Краснодарского края. В частности, в столице региона, где в ночь на 2 июня за несколько часов выпала месячная норма осадков. Таких сильных дождей здесь не было с 1970 года.

Экстренное предупреждение по поводу сильных осадков и угрозы подъема уровня рек объявлялось в Сочи, ливни подтопили также территорию Адыгеи, Карачаево-Черкессии. Было дождливо в Ростове-на-Дону, Астраханской области и в республиках Северного Кавказа.

Аномальное лето создали мировые океаны

© EPA/NASA EARTH OBSERVATORY

По словам Варакина, причины возникновения аномальной жары кроются в процессах, которые происходят в океанах, в частности Тихом и Атлантическом. Океаны напоминают кухню, на которой "готовятся" антициклоны и теплые атмосферные фронты, а именно они и приносят жару как в Россию, так и в ряд других стран.

"Так, например, Тихий океан сейчас влияет не только на погоду Дальнего Востока, но и на погоду на европейской территории. Поэтому, например, у нас июль стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Рекорды температуры были побиты в Кувейте и Йемене, где держалась пятидесятиградусная жара", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, прогрето Иранское нагорье, Средняя Азия, юг Казахстана. Жарко в Испании, где держится температура на уровне 35–38 градусов выше нуля, аналогичная жара наблюдается в Турции, Греции.

"В атмосфере устанавливаются блокирующие процессы, и юго-западный теплый воздух выносит на европейскую часть. В результате жара достигает России, Украины, Румынии, Молдавии. Тот холод, который приходит с Северной Атлантики, заканчиваются в районе ЦФО. За счет блокирующих процессов в атмосфере прохлада не доходит до других регионов в отличие от жары, которая добралась, например, до Ямала", — пояснил собеседник агентства.

Уроки аномального лета: не только убытки, но и польза

Варакин подчеркнул, что от аномалий этим летом были не только убытки, но и польза.

"Мы думали, что в этом году северный завоз на Колыме будет под угрозой срыва из-за недостаточности осадков. Дожди спасли ситуацию. Сейчас еще месяц суда будут курсировать без риска сесть на мель", — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета.

По его словам, сейчас власти должны извлекать уроки из меняющегося климата, в частности расширять и углублять ливневые канализации.

"При строительстве новых микрорайонов в городах, например на юге России, нужно углублять ливневые канализации с учетом обильных дождей, которые наблюдаются в последние годы в этих широтах", — считает Варакин. По его словам, также нужно проводить укрепление береговой линии и строить дополнительные водохранилища, как это делают в Китае.

"Это лето показало, что природа бросает нам вызов: неравномерное перераспределение осадков, аномально жаркие температуры. Поэтому мы должны планировать ряд программ с учетом данных климатических изменений, чтобы примерно представлять, как, например, к 2020 году может измениться картина. Должно быть понимание того, что, допустим, Волга и Дон не дадут воды Крыму. Поэтому для полуострова нужно создавать опреснитель морской воды в виде мини-электростанции", — сказал Варакин, добавив, что такие предложения сейчас нужно прорабатывать и внедрять в жизнь, учитывая изменения климата.