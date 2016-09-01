С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый административный регламент МВД России по сдаче экзаменов на право управление автомобилем вступает в силу с 1 сентября. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, кардинальных изменений внесено немного.
Для получения прав категории "В" экзамен, как и ранее, будет состоять из трех этапов: теории, вождения на площадке и в городе. Новый регламент, пришедший на смену утвержденной еще в 2001 году методике, устанавливает время, сроки и порядок проведения экзамена. Именно эти нововведения в ГИБДД считают ключевыми. Среди других изменений - дополнительные вопросы за ошибки во время теоретической части экзамена, а также большее количество упражнений в ходе вождения на площадке.
Регламент устанавливает конкретное время проведения всех процедур, включая нахождение в очереди не более 15 минут. Если это время будет превышено, то отвечать придется автоинспектору, который будет за это наказан. На сдачу экзамена будет отведен час, регламентировано и время оказания всей услуги - вместе с сдачей экзаменов для получения прав на управление автомобилем потребуется не более 30 рабочих дней, на права для мотоцикла или мопеда - не более 15 дней.
В ГИБДД при этом пояснили, что временные рамки экзамена установлены на конкретную процедуру, а не на весь процесс сдачи. Все действия могут сниматься на видео, что позволит избежать возможных спорных ситуаций.
Новый административный регламент несколько изменил порядок приема теоретической части экзамена: если кандидат в водители допускает одну либо две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, ему предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы - пять за каждую ошибку. По старым методикам, нужно было ответить минимум на 18 вопросов из 20, то есть с третьей ошибкой экзамен считался проваленным. Однако теперь даже после второй ошибки у соискателей прав шанс на успех все еще будет оставаться, если он, конечно, ответит на все остальные вопросы. Важный нюанс: билеты будут выдаваться в случайном порядке, они будут собраны по нескольким тематическим блокам, поэтому и неверные ответы допустимы только в разных блоках вопросов.
Созданы, чтобы их соблюдать: 10 вопросов на знание ПДД
В ГИБДД сообщили, что изменились и сами экзаменационные билеты, что связано с многочисленными изменениями в правила дорожного движения, внесенными за последний год. "В этом отношении билеты постоянно меняются, и ничего кардинально нового в этот раз нет", - отметили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции утверждают, что они будут меняться и дальше. К примеру, уже в разработке билеты по новому термину "опасное вождение".
Изменения коснулись и площадки, на которой будущим водителям придется сдавать не три упражнения, как было ранее, а пять. В ГИБДД утверждают, что в новых заданиях на площадке ничего кардинальным образом не изменилось. "Изменилась форма "змейки", но если кандидат в водители мог ее сделать и ранее, то он сможет сделать и новую, "угловую". Изменилось упражнение "въезд в бокс" – поменялась разметка", - пояснили в ГИБДД.
Экзамен в городе будет оцениваться по пятибалльной системе. При приеме практических экзаменов расширяются возможности использования автоматизированного автодрома. "Если автошкола имеет автодром и соответствует определенным критериям, мы можем предусмотреть для них наше участие при приеме экзаменов. Особенность заключается в том, что в случае нарушения подается сигнал, поэтому инспектору вообще можно не присутствовать в машине, ему вся информация об ошибках будет выводиться на компьютер", - пояснили в Госавтоинспекции.
Кроме того, практическую часть экзамена можно сдавать как на автомобилях с автоматической коробкой передач, так и с механической, что облегчит процесс для многих водителей.
В ГИБДД подчеркнули, что при разработке нового регламента было учтено значительное количество замечаний и предложений общественности, в том числе образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей. Сам приказ министра внутренних дел РФ, утвердивший административный регламент, был опубликован 24 марта этого года, но для него был установлен отложенный срок вступления в силу - 1 сентября.
"Этот период времени был необходим для подготовки личного состава экзаменационных подразделений, надо было ознакомить с положениями регламента образовательные организации, будущих водителей, проходящих обучение, необходимо было подготовить экзаменационные классы и площадки для проведения практического экзамена в соответствии с новыми требованиями", - подчеркнули в ГИБДД.
В Госавтоинспекции уверены, что никаких сбоев при приеме экзаменов по новым правилам не будет.