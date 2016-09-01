С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый административный регламент МВД России по сдаче экзаменов на право управление автомобилем вступает в силу с 1 сентября. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, кардинальных изменений внесено немного.

Для получения прав категории "В" экзамен, как и ранее, будет состоять из трех этапов: теории, вождения на площадке и в городе. Новый регламент, пришедший на смену утвержденной еще в 2001 году методике, устанавливает время, сроки и порядок проведения экзамена. Именно эти нововведения в ГИБДД считают ключевыми. Среди других изменений - дополнительные вопросы за ошибки во время теоретической части экзамена, а также большее количество упражнений в ходе вождения на площадке.

Строго по времени

Регламент устанавливает конкретное время проведения всех процедур, включая нахождение в очереди не более 15 минут. Если это время будет превышено, то отвечать придется автоинспектору, который будет за это наказан. На сдачу экзамена будет отведен час, регламентировано и время оказания всей услуги - вместе с сдачей экзаменов для получения прав на управление автомобилем потребуется не более 30 рабочих дней, на права для мотоцикла или мопеда - не более 15 дней.

В ГИБДД при этом пояснили, что временные рамки экзамена установлены на конкретную процедуру, а не на весь процесс сдачи. Все действия могут сниматься на видео, что позволит избежать возможных спорных ситуаций.

За каждую ошибку пять дополнительных вопросов

Новый административный регламент несколько изменил порядок приема теоретической части экзамена: если кандидат в водители допускает одну либо две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, ему предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы - пять за каждую ошибку. По старым методикам, нужно было ответить минимум на 18 вопросов из 20, то есть с третьей ошибкой экзамен считался проваленным. Однако теперь даже после второй ошибки у соискателей прав шанс на успех все еще будет оставаться, если он, конечно, ответит на все остальные вопросы. Важный нюанс: билеты будут выдаваться в случайном порядке, они будут собраны по нескольким тематическим блокам, поэтому и неверные ответы допустимы только в разных блоках вопросов.

Изменились ПДД - изменились билеты

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В ГИБДД сообщили, что изменились и сами экзаменационные билеты, что связано с многочисленными изменениями в правила дорожного движения, внесенными за последний год. "В этом отношении билеты постоянно меняются, и ничего кардинально нового в этот раз нет", - отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции утверждают, что они будут меняться и дальше. К примеру, уже в разработке билеты по новому термину "опасное вождение".

Пять вместо трех

Изменения коснулись и площадки, на которой будущим водителям придется сдавать не три упражнения, как было ранее, а пять. В ГИБДД утверждают, что в новых заданиях на площадке ничего кардинальным образом не изменилось. "Изменилась форма "змейки", но если кандидат в водители мог ее сделать и ранее, то он сможет сделать и новую, "угловую". Изменилось упражнение "въезд в бокс" – поменялась разметка", - пояснили в ГИБДД.

Экзамен в городе будет оцениваться по пятибалльной системе. При приеме практических экзаменов расширяются возможности использования автоматизированного автодрома. "Если автошкола имеет автодром и соответствует определенным критериям, мы можем предусмотреть для них наше участие при приеме экзаменов. Особенность заключается в том, что в случае нарушения подается сигнал, поэтому инспектору вообще можно не присутствовать в машине, ему вся информация об ошибках будет выводиться на компьютер", - пояснили в Госавтоинспекции.

Кроме того, практическую часть экзамена можно сдавать как на автомобилях с автоматической коробкой передач, так и с механической, что облегчит процесс для многих водителей.

Подготовились заранее

В ГИБДД подчеркнули, что при разработке нового регламента было учтено значительное количество замечаний и предложений общественности, в том числе образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей. Сам приказ министра внутренних дел РФ, утвердивший административный регламент, был опубликован 24 марта этого года, но для него был установлен отложенный срок вступления в силу - 1 сентября.

"Этот период времени был необходим для подготовки личного состава экзаменационных подразделений, надо было ознакомить с положениями регламента образовательные организации, будущих водителей, проходящих обучение, необходимо было подготовить экзаменационные классы и площадки для проведения практического экзамена в соответствии с новыми требованиями", - подчеркнули в ГИБДД.

В Госавтоинспекции уверены, что никаких сбоев при приеме экзаменов по новым правилам не будет.