Что изменится в школах и вузах в новом учебном году

Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцамиСпорт 31 августа, 17:47
Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррельЭкономика и бизнес 31 августа, 17:33
Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"Спорт 31 августа, 17:29
Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявлениеСпорт 31 августа, 17:06
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменитсяПлатные парковки и эвакуация автомобилей 31 августа, 16:51
ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества РоссииНовости агентства 31 августа, 16:47
Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсменаСпорт 31 августа, 16:36
Минспорт обеспокоен приостановкой стройки 5-звездочных отелей в Ростове к ЧМ-2018Спорт 31 августа, 16:27
HONKA построила экоотель "Изумрудный лес"Новости партнеров 31 августа, 16:22
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Новый стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья
Хочу подчеркнуть, что наша политика министерства направлена на вариативность образования детишек с ОВЗ, инвалидностью… Параллельно с инклюзией мы сохраним — я это подчеркиваю — и будем развивать сеть специальных школ и классов
Министр образования Ольга Васильева
Новые предметы
Школьный курс валют: проверь свою финансовую грамотность
Новый Федеральный перечень учебников
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Всероссийские проверочные работы
Контрольные работы в отличие от ЕГЭ проверяются не на федеральном уровне, а учителями той же школы, где проводится ВПР. Результаты в первую очередь предназначены для преподавателей, чтобы они могли оценить уровень подготовки ребенка и узнать о пробелах в знаниях.
Национальные исследования качества образования
Экзамены для девятиклассников
Изменения в ЕГЭ
"Учат в школе": пройди тесты и почувствуй себя школьником на ЕГЭ
Сдачу ГТО приравняют к оценке по физкультуре
Мониторинг эффективности колледжей
Заочную форму обучения исключили по ряду направлений
Я уверен, что эта мера позволит повысить качество образования, а во-вторых, серьезно подорвет экономическую основу у псевдовузов Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
Новый предмет в творческих вузах
С 1 сентября в расписаниях вузов, подведомственных Министерству культуры, появится новый предмет — "Основы государственной культурной политики". Пока он носит рекомендательный характер. В большинстве вузов дисциплина значится как "факультатив" или "курс по выбору".