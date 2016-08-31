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Что изменится в школах и вузах в новом учебном году

Общество
31 августа, 17:34 UTC+3
Новый образовательный стандарт для детей-инвалидов, изменения в экзаменах для 9-х и 11-х классов, мониторинг эффективности колледжей и другие нововведения — в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
© Ирина Соколова/ТАСС

ШКОЛЫ

Новый стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья

  • С 1 сентября 2016 года в России вступит в силу образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они учитывают разные группы учеников: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Раньше только в нескольких школах инвалиды учились вместе с другими детьми, остальные дети с ОВЗ посещали специализированные школы и коррекционные классы. Теперь родители смогут выбирать: отдавать ребенка в обычную или специальную школу. Согласно новому стандарту школы должны создать в школах условия для обучения детей-инвалидов: пандусы, учебники с увеличенным шрифтом или со шрифтом Брайля, компьютеры со специальной клавиатурой и т.д. Кроме того стандарт предусматривает дифференцированный подход к условиям обучения детей и их результатам с учетом их индивидуальных потребностей. 

Хочу подчеркнуть, что наша политика министерства направлена на вариативность образования детишек с ОВЗ, инвалидностью… Параллельно с инклюзией мы сохраним — я это подчеркиваю — и будем развивать сеть специальных школ и классов
 Министр образования Ольга Васильева

Новые предметы

  • В 2016/17 учебном году частью школьной программы станут уроки робототехники. Занятия будут проводиться с пятого по девятый класс в рамках уроков технологии. А в 2017 году школьную программу пополнит и работа с 3D-принтерами.
  • Кроме того, запланировано введение нового курса, посвященного финансовой грамотности. Ожидается, что для него будет выделена часть времени, отведенного на уроки обществознания.

Школьный курс валют: проверь свою финансовую грамотность

Новый Федеральный перечень учебников

  • В 2017 году будет обновлен Федеральный перечень учебников. Книги пройдут научную, педагогическую, общественную и этнокультурную (для учебников регионального компонента) экспертизу. Она завершится 1 марта 2017 года, после чего будет утвержден новый перечень учебников.

Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться

Всероссийские проверочные работы 

  • В прошлом году в школах успешно прошла апробация Всероссийских проверочных работ. Ученики четвертых классов писали федеральные контрольные по русскому языку, математике и окружающему миру. В новом учебном году к четвероклассникам прибавятся ученики пятых классов. Их проверят на знание русского языка, истории и биологии.

Отличие Всероссийских проверочных работ от ЕГЭ

Контрольные работы в отличие от ЕГЭ проверяются не на федеральном уровне, а учителями той же школы, где проводится ВПР. Результаты в первую очередь предназначены для преподавателей, чтобы они могли оценить уровень подготовки ребенка и узнать о пробелах в знаниях.

Национальные исследования качества образования

  • В 2017 году пройдут Национальные исследования качества образования (НИКО).  В октябре-ноябре в пятых и восьмых классах по английскому языку, в апреле — в шестых и восьмых классах по ОБЖ. Серия исследований была запущена Рособрнадзором в 2014 году в целях развития единого образовательного пространства. НИКО проводится анонимно, данные об участниках собираются без привязки к школьнику.

Какие исследования уже проводились
  • качества математического образования в пятых-седьмых классах (28 октября 2014 г.);
  • качества начального образования (14 апреля 2015 г.);
  • качества образования в области информационных технологий в восьмых-девятых классах (октябрь 2015 г.);
  • качества образования по истории и обществознанию в шестых и восьмых классах (апрель 2016 г.)

Экзамены для девятиклассников

  • В новом учебном году девятиклассникам для получения аттестата необходимо сдать обязательные русский язык и математику, а также два предмета по выбору из списка: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика.
  • В 2017 году в тестовом режиме добавят устную часть в экзамены по русскому языку и литературе для девятых классов. После апробации в нескольких школах устная часть появится в ЕГЭ по русскому и литературе.

Изменения в ЕГЭ

  • Школьники по-прежнему будут сдавать два обязательных ЕГЭ (русский и математика) и два по выбору. Однако в этом году из заданий исключат тестовую часть по физике, биологии и химии. Ранее соответствующая часть исчезла из экзаменов по истории, обществознанию, географии, информатике, русскому языку, математике и литературе. Таким образом, задания с выбором ответа остались только в ЕГЭ по иностранному языку.

"Учат в школе": пройди тесты и почувствуй себя школьником на ЕГЭ

Сдачу ГТО приравняют к оценке по физкультуре

  • Согласно методическим рекомендациям Минобрнауки, результаты выполнения тестов комплекса ГТО могут быть приравнены к результатам освоения отдельных разделов физкультуры путем включения в них элементов комплекса. Выполнение нормативов на золотой, серебряный и бронзовый знаки могут соответствовать оценке "отлично" в школьном предмете. При этом за невыполнение нормативов нельзя поставить двойку по физкультуре, так как сдача ГТО не является обязательной.

ВУЗЫ, КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ

Мониторинг эффективности колледжей

  • Первый мониторинг качества подготовки кадров в колледжах и техникумах пройдет до 1 октября 2016 года. Ранее Минобрнауки проводило только мониторинги эффективности вузов. Согласно результатам третьего по счету мониторинга, в России работает 11 неэффективных государственных вузов и 199 филиалов государственных вузов, 81 частный вуз и 156 филиалов частных вузов.

Заочную форму обучения исключили по ряду направлений

  • С 1 сентября 2016 года Рособрнадзор исключил заочную форму обучения по направлениям: экономисты, юристы, менеджеры, а также по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Я уверен, что эта мера позволит повысить качество образования, а во-вторых, серьезно подорвет экономическую основу у псевдовузов Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов

Новый предмет в творческих вузах

С 1 сентября в расписаниях вузов, подведомственных Министерству культуры, появится новый предмет — "Основы государственной культурной политики". Пока он носит рекомендательный характер. В большинстве вузов дисциплина значится как "факультатив" или "курс по выбору".

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