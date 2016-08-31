Что изменится в школах и вузах в новом учебном году

Контрольные работы в отличие от ЕГЭ проверяются не на федеральном уровне, а учителями той же школы, где проводится ВПР. Результаты в первую очередь предназначены для преподавателей, чтобы они могли оценить уровень подготовки ребенка и узнать о пробелах в знаниях.