Минздрав планирует снизить детскую смертность в 2018 году на 11%

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ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ намерено внедрить 28 новых перинатальных центров, что позволит снизить материнскую и младенческую смертность не ниже чем на 11% в 2018 году. Об этом заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.
"Мы планируем в течение предстоящего периода времени внедрить 28 новых перинатальных центров. И не просто их внедрить, а обеспечить хорошо подготовленными кадрами, более 3,4 тыс. человек, и встроить в систему оказания медицинской помощи в этих регионах, изменив логистику оказания медпомощи", - сказала Скворцова.
"Это позволит нам снизить в дальнейшем материнскую и младенческую смертность не ниже чем на 11 процентов в 18-м году и сохранить более 1,4 тыс. детских жизней", - добавила она.