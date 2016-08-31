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Минздрав создаст 34 дополнительных вертолетных площадки в регионах

Общество
31 августа, 17:07 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 31, августа. /ТАСС
Это позволит существенно нарастить число пациентов, которые будут в течение первых суток госпитализироваться, и снизит летальность, заявила глава ведомства
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© Максим Шеметов/ТАСС

ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Минздрав планирует создать 34 дополнительных вертолетных площадки с целью повышения авиационно-технического оснащения медицинский учреждений в регионах РФ. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

"Нам нужно довести количество вылетов ежегодно с 17 тысяч, а это примерно 80 процентов от всех вылетов на территории нашей страны, до 26 тысяч вылетов. Для этого нам необходимо создать дополнительно 34 вертолетных площадки и помочь регионам обеспечить авиационно-техничекое оснащение соответствующих предприятий", - сказала Скворцова.

По ее словам, это позволит существенно нарастить число пациентов, которые будут в течение первых суток госпитализироваться при жизнеугрожающих состояниях и снизит летальность. "Это спасет не менее 6 тыс. жизней дополнительно", - добавила министр.

Вопрос о повышении доступности получения медицинской помощи в труднодоступных регионах рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Это 34 субъекта РФ, где проживает более 8 млн человек на отдалении от муниципальных межрегиональных центров, и среди них, по анализу, проведенному Минздравом, около миллиона человек находится в риске неполучения своевременной помощи, прежде всего речь идет о скорой и экстренной специализированной медицинской помощи. Поэтому предложено развивать вертолетную и санитарную авиацию в этих районах", - сообщила Скворцова.

Мероприятия по повышению доступности медицины будут проводиться за счет перераспределения бюджетных средств на здравоохранение. Глава Минздрава отметила, что данная инициатива, а также создание дополнительных перинатальных центров, потребуют дополнительных средств, о чем сегодня было доложено президиуму. "Члены президиума согласились с нашими оценками", - сказала она, не уточнив необходимую сумму.

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