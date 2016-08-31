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Минздрав планирует создать в 2017 году тысячу образовательных модулей для врачей

Общество
31 августа, 19:05 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 31, августа. /ТАСС
В 2018 году количество модулей должно удвоиться, сказала журналистам глава ведомства
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ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ намерено создать в 2017 году 1 тыс. дистанционных образовательных модулей для врачей, а в 2018 году их количество должно удвоиться, сказала журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

"Для того чтобы мы ликвидировали дефицит участковых терапевтов и участковых педиатров по всей стране, (...) будет обеспечена система непрерывного медицинского образования с использованием дистанционных модулей. Мы планируем количество этих образовательных модулей иметь уже на следующий год тысячу, через год, в 2018 году, две тысячи", - сказала она.

Министерство также планирует нарастить число тех врачей, которые находятся постоянно в федеральной системе непрерывного медицинского образования. "И параллельно будет развиваться система допуска к профессиональной деятельности. Это система аккредитации, фактически на протяжении нескольких последних лет мы всех врачей должны провести через эту систему аккредитации", - добавила Скворцова.

Министр добавила, что в ходе заседания президиума обсуждалось пять направлений развития здравоохранения. "Было выделено пять направлений, которые будут концентрированно реализованы в течение ближайших двух-трех лет, поскольку именно с их реализацией мы планируем достичь новых позитивных результатов повышения качества и доступности медицинской помощи и улучшения демографии", - сказала глава Минздрава.

В числе этих пяти направлений снижение материнской и младенческой смертности, повышение доступности медицинской помощи в регионах РФ, повышение качества подготовки врачей, развитие информационной системы с целью улучшения электронного документооборота и введение нового уровня контроля за госзакупками лекарств и переход на референтное ценообразование.

В отношении маркировки лекарств Скворцова сообщила, что данная мера позволит уменьшить количество фальсификата. По ее словам, сейчас в России 0,01% фальсифицированных препаратов. "Наша цель превратить эти 0,01% в ноль", - сообщила министр.

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