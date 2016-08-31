Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму, установленную в июне в центре Петербурга и вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе, должны снять до 8 сентября. Об этом сообщил источник ТАСС.
"Администрация Центрального района передала соответствующие документы в комитет по культуре о том, что доска установлена незаконно. По закону срок исполнения истекает 8 сентября", - сказал собеседник агентства. Согласно процедуре, демонтажем будут заниматься специалисты Музея городской скульптуры, подведомственного комитету по культуре, после получения соответствующего задания.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд подан административный иск от физического лица Кузнецова П.А. к правительству города. Он оспаривает незаконные действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.
Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891-й по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмывали.
В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга пояснили, что та часть комплекса зданий бывших Кавалергардских казарм на Захарьевской улице, где установлена доска, не является историческим зданием и охраняемым памятником архитектуры.
Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.