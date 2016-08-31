Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Результаты благоустройства Москвы в 2016 году заслуживают высокой оценки. Об этом сообщил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в среду на мероприятии, посвященном итогам реализации благоустройства столицы в текущем году.

"То, что сделала Москва в текущем году, такого рывка мы не наблюдали нигде и никогда у нас в стране. Мы теперь ставим в пример другим крупным городам нашей страны московский опыт (благоустройства - ред.)", - сказал Мень.

По его словам, горожан интересует не только комфортность жилья, а также интересует благоустройство городской среды. Министр подчеркнул, что принципиально важно, когда первое лицо в городе лично занимается вопросами благоустройства и отметил в этом заслугу градоначальника Сергея Собянина.

"Я рассчитываю, что мы в ближайшее время будем говорить, что Москва - самый красивый и благоустроенный город на планете", - добавил Мень.

Эффект эмоциональный и экономический

Со своей стороны мэр столицы отметил, что городское благоустройство несет не только эмоциональный, но и значительный экономический эффект. "Благоустройство несет в себе не только эмоциональный, культурный эффект, но оно несет и колоссальный экономический эффект. Если мы говорим о том, что на передний план выходит борьба за человеческий капитал, так нужно этому человеку создать соответствующие условия, соответствовать самым высоким мировым стандартам. Тогда мы точно будет самыми лучшими в мире, и нам это удастся", - сообщил Собянин.

По его словам, когда городские власти приступили к благоустройству парков, дворов, улиц, не всегда со стороны было понимание, для чего это все делается и для чего в таких масштабах. "Президент Российской Федерации выступая на Госсовете сказал, что городская среда является важнейшим направлением развития городов. В этой емкой фразе заключается та идеология, которая реализуется в Москве", - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что в создании комфортного пространства в столице заняты тысячи человек. При этом возникает много сложностей, связанных с временными неудобствами для москвичей, автомобилистов, возникают проблемы с подрядчиками, поставщиками материалов. "Колоссальной сложности задача, но когда мы смотрим, что из этого получилось, мы понимаем, что этого того стоило", - добавил мэр Москвы.

Награды лучшим работникам ЖКХ

Собянин и Мень вручили работникам ЖКХ столицы награды министерства и столичных властей. Так, благодарственными письмами Минстроя были удостоены директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов, руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. Среди удостоенных звания "Почетный работник ЖКХ Москвы" были начальник производственного отдела управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования Елена Фролова, замначальника Останкинского производственного управления ГБУ "Озеленение" Ирина Григорьева, начальник энергомеханического отдела производственно- эксплуатационного управления канализационной сети АО "Мосводоканал" Вячеслав Попов и многие другие.

Самыми благоустроенными округами Москвы признаны в этом году Южный и Юго-Восточный, лучшим районом по реализации городских программ стал Братеевский. В номинации "Лучший проект благоустройства "Моя улица" победителем стал коллектив КБ "Стрелка", в номинации "Самая благоустроенная территория парка" - коллектив администрации поселения Марушкинское.

СПЕЦПРОЕКТ Улица с обложки Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"