Патриарх Кирилл начал первосвятительский визит в регионы Сибири и Дальнего Востока

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в среду многодневный первосвятительский визит в регионы Сибири и Дальнего Востока с принесения мощей святителя Макария (Невского), именуемого "апостолом Алтая"; до этого дня святыня хранилась в подмосковной Троице-Сергиевой Лавре.

Он напомнил местным жителям, собравшимся на молебен перед мощами святителя Макария на месте закладки будущего кафедрального собора в центре Горно-Алтайска, о его трудном жизненном пути. Святитель изучал алтайский язык не по словарям, которых тогда просто не было, а путешествуя по отдаленным селам, пастбищам, вслушиваясь в разговоры местных жителей, сравнивая говоры. Ему удалось составить словарь и грамматику алтайского языка. Затем святитель был призван стать митрополитом Московским в трудные предреволюционные годы.

"Ему пришлось покинуть Московский митрополичий престол, скоро он уединился и закончил жизнь свою в 1926 году в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, нередко подвергаясь смертельной опасности от разбойников, от властей. И умер как будто бы безвестным человеком, как будто и не было этого потрясающего подвига, который совершил он на Алтайской земле", - отметил патриарх.

Поклониться мощам святителя Макария в первый день их пребывания на Алтае, несмотря на рабочий день, пришли тысячи человек. После молебна у святыни на месте закладки кафедрального собора в честь Всемилостивого Спаса ковчег с мощами доставили в храм, носящий имя известного предшественника и тезки святителя - преподобного Макария Алтайского (Глухарева).

Особенностью нынешнего визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в регионы Сибири и Дальнего Востока станет то, что он заложит и освятит большое количество новых храмов. Как ожидается, патриарх посетит Алтай, Сахалин, Чукотку, Якутию и Ямал.