Скворцова предлагает приравнять нападение на врачей к нападению на полицейских

ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что возглавляемое ею ведомство предлагает приравнять нападение на врачей к нападению на полицейских.

"У нас есть законодательство, в соответствии с которым любое хулиганство или какое-то другое противозаконное действо наказуемо. При этом есть отдельные статьи, которые касаются служащих, находящихся на рабочем месте. В том случае, если это происходит на рабочем месте, скажем, с полицейским, то было внесено специальное изменение в законодательство, где наказание становится более жестким. Потому мы сейчас вместе с Национальной медицинской палатой рассматриваем вопрос о том, чтобы и на врачей при исполнении своих служебных мы выровняли нормы с полицейскими", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос о нападении на врача.

По версии следствия, 30 августа в центральную районную больницу Орехово-Зуева на прием к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Якобы возмутившись тем, что ее не пропускают без очереди, женщина позвала в медицинский кабинет брата, который избил врача. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

На видео, растиражированном в средствах массовой информации, видно, как посетитель медицинского учреждения умышленно нападает на врача, нанося ему множественные удары в области головы и туловища. В результате потерпевший был госпитализирован с черепно-мозговой и другими травмами.