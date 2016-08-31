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ГИБДД: несогласные со штрафами фотофиксации водители могут обжаловать их в течение 10 дней

Общество
31 августа, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Жалобу можно подать через сайт Госавтоинспекции России, для этого ее необходимо заверить электронной цифровой подписью
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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Водители, несогласные со штрафами фотовидеофиксации, могут обжаловать их в течение 10 суток с момента получения постановления. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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"Госавтоинспекция Москвы напоминает водителям транспортных средств, что в случае несогласия лица с вынесенным в отношении него постановлением по делу об административном правонарушении, в том числе с применением технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с Главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления", - пояснили в пресс- службе.

Также в УГИБДД отметили, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в электронном виде через сайт Госавтоинспекции России, но только в случае подтверждения данной жалобы электронной цифровой подписью.

"Каждый факт предварительно не должным образом вынесенного постановления по делу об административном правонарушении с применением технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД РФ рассматривается столичной Госавтоинспекцией в отдельном порядке в соответствии с законом. Также по каждому вышеуказанному факту проводится необходимая проверка. Такие случаи носят единичный характер", - добавили в пресс-службе.

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Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правила, движется вместе с основным потоком и при этом тень от его машины падает на встречную полосу. Водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек сплошную полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Еще один водитель в августе подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.

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Источник: случаи ошибочных штрафов фотовидеофиксаторов не единичны, система не совершенна

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