Более 1800 полицейских будут обеспечивать охрану школ Кабардино-Балкарии 1 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Более 1800 сотрудников полиции возьмут под охрану школы Кабардино-Балкарии в День знаний. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления МВД по республике.

"За сутки до проведения и в день проведения торжеств запланированы обследования учреждений и мест проведения мероприятий с использованием служебных собак и специальных технических средств. Все обследованные места будут взяты под охрану сотрудниками полиции до окончания проведения мероприятий", - сказано в сообщении.

Обеспечивать безопасность будут 1860 сотрудников органов и подразделений внутренних дел. К работе также привлекут военнослужащих, сотрудников частных охранных предприятий, членов добровольных народных дружин и представителей казачества.

31 августа и 1 сентября, помимо Дня знаний, Кабардино-Балкария празднует День государственности. В районах и городах республики пройдут концерты, народные гулянья и праздничные салюты. В местах проведения массовых мероприятий будет организован пропускной режим с использованием переносных и стационарных металлодетекторов.