Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прием заявок на госпремию за достижения в правозащитной деятельности начинается 1 сентября

Общество
31 августа, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Представления подаются в адрес уполномоченного по правам человека в РФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прием представлений на государственную премию за достижения в области защиты прав человека и благотворительной деятельности начинается 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ.

"1 сентября открывается прием представлений на соискателей государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области защиты прав человека и благотворительной деятельности. Представления на соискателей можно подавать как общественным объединениям и организациям, в том числе некоммерческим, так и гражданам России", - сказал представитель пресс-службы.

Представления подаются в адрес уполномоченного по правам человека в РФ.

Государственные премии в области защиты прав человека и благотворительности были учреждены указом президента РФ 30 сентября 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон отрицает, что террориста аль-Аднани уничтожили в Сирии ВС России
2
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
3
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и России
4
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
5
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с турками
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
Темы дня
Реклама