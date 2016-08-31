Прием заявок на госпремию за достижения в правозащитной деятельности начинается 1 сентября

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прием представлений на государственную премию за достижения в области защиты прав человека и благотворительной деятельности начинается 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ.
"1 сентября открывается прием представлений на соискателей государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области защиты прав человека и благотворительной деятельности. Представления на соискателей можно подавать как общественным объединениям и организациям, в том числе некоммерческим, так и гражданам России", - сказал представитель пресс-службы.
Представления подаются в адрес уполномоченного по правам человека в РФ.
Государственные премии в области защиты прав человека и благотворительности были учреждены указом президента РФ 30 сентября 2015 года.