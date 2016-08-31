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Финская лютеранская церковь не будет венчать однополые пары

Общество
31 августа, 20:01 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
В марте 2017 года в стране вступает в силу закон о равноправных браках
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская евангелическо-лютеранская церковь на проходящем в городе Йоэнсуу собрании епископов приняла решение о том, что не будет венчать однополые пары, которые со следующего года получат возможность сочетаться законным браком. Об этом сообщила телекомпанияYle.

Священники продолжат, как и раньше, венчать в качестве супругов только мужчину и женщину. "Изменения в законодательстве ставят все церкви и религиозные объединения, которые проводят венчание, в новую ситуацию. Однако закон не предписывает им менять их собственные обычаи, если только они сами не примут такое решение", - говорится в материалах к собранию.

Таким образом, после 1 марта 2017 года, когда в силу вступит закон о так называемых равноправных браках, однополые пары смогут оформлять супружеские отношения только путем гражданской церемонии. Архиепископ Кари Мякинен подчеркивает, что церковь не поворачивается спиной к однополым семьям и готова оказывать им другие возможные услуги.

12 декабря 2014 года финский парламент во втором чтении одобрил гражданскую инициативу о равноправных браках. "За" проголосовал 101 депутат, "против" - 90. В соответствии с решением парламентариев, союзы однополых пар теперь также стали называться "браком", тогда как ранее однополым партнерам позволено было лишь регистрировать гражданское партнерство, и у них не было тех же прав, которыми пользуются обычные семьи, - речь идет о возможности брать общую фамилию и усыновлять детей.

Законодательные изменения должны вступить в силу в марте 2017 года. Инициатива о равноправных браках собрала почти 170 тыс. подписей, и, согласно новым финским законам, парламент был обязан ее рассмотреть независимо от содержания.

В июне 2016 года в парламент Финляндии поступила уже новая петиция - против однополых браков, ее подписали более 106 тыс. финских граждан, примерно в два раза больше, чем нужно для того, чтобы рассмотрением документа занялись депутаты. Авторы документа пишут о том, что понятие брак "должно и дальше рассматриваться как союз мужчины и женщины". Его разработчики Паси Турунен и Юкка-Пекка Рахконен высказали обеспокоенность тем, что при одобрении однополых союзов финские власти не учли, как это повлияет на детей, которым предстоит проживать в таких семьях. Депутатам предстоит рассмотреть петицию в осеннюю сессию.

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